Tras el hallazgo de dos personas sin vida dentro de un vehículo en la alcaldía de Iztacalco, el sábado pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de tres sujetos relacionados con el abandono de la camioneta que tenía reporte de robo.

En la captura les aseguraron 190 dosis de droga y un arma de fuego en la alcaldía de Tláhuac.

La SSC refirió que tras labores de investigación y el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona, detectaron que los posibles implicados huyeron a bordo de una camioneta de color blanco, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Santiago Sur, de la alcaldía Tláhuac, a donde se desplazó tras su huida.

“Durante un recorrido de seguridad, los uniformados se percataron que en la avenida Tláhuac y la calle Manuel Alemán, se encontraba el vehículo sujeto de investigación donde varios sujetos manipulaban envoltorios y actuaban de manera inusual, por ello para descartar un posible hecho delictivo y corroborar la información de las indagatorias se acercaron y les marcaron el alto”, indicó la SSC.

Así, los policías los revisaron y les hallaron un arma de fuego corta, 190 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína, un juego de placas de circulación del Estado de México y tres teléfonos celulares.

Por estos hechos, los hombres de 30, 37 y 41 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos y la camioneta asegurada, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso

