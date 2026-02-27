Más Información

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Tlaxiaco. - Autoridades y familiares de , del buscan a Ian Santiago García Juárez de 6 años de edad y a su madre Beatriz Juárez Juárez, desaparecidos desde el pasado 24 de febrero del 2026.

“Pedimos a la ciudadanía nos siga apoyando en compartir el para que la localización de nuestros ciudadanos sea más rápida”, piden las de Reyes Llano Grande.

La última vez que se vio a Ian Santiago García Juárez de 6 años de edad, llevaba puesto su uniforme de escuela, pantalón azul y camisa blanca con el logotipo de la escuela “Niños Héroes”, calzaba zapatos negros. Y llevaba consigo una lonchera con la figura de Spiderman y una mochila con figuras de robot color azul.

El menor iba acompañado de su madre, Beatriz Juárez Juárez quienes se les vio por última vez en la comunidad de Reyes Llano Grande ubicado en el municipio de Yucuhiti, en la Mixteca de Oaxaca.

El menor es de complexión robusta, es de tez moreno claro, cara ovalada, frene pequeña, cejas regulares, ojos grandes de iris color café obscuro, nariz pequeña de base estrecha, boca pequeña, labios delgados, mentón ovalado, es de cabello lacio, corto y de color negro.

Mientras que Beatriz de 47 años de edad, llevaba puesto una sudadera color gris con gorro, una gorra gris con estampado de un venado color verde en la parte de enfrente, mallón color negro y tenis de color negro y una bolsa de mano color café.

La mujer es de complexión regular, 1.58 metros de altura, de tez morena clara, cara ovalada, frente amplia, cejas regulares, ojos grandes de iris color café claro, nariz pequeña de base estrella, boca grande, labios delgados, mentón ovalada y de cabello lacio, corto, y de color castaño.

Las autoridades de Reyes Llano Grande realizan trabajos de búsqueda en el municipio y en la región, pero no ha sido suficiente. Exhortan a los ciudadanos si han visto a Beatriz y a su hijo, favor de avisar a las autoridades de Yucuhiti, o a los números que aparecen en la ficha de búsqueda.

“Pedimos que ante cualquier información que tengan se comunique de manera inmediata con nosotros como autoridad o en los números que aparecen en el boletín de búsqueda”, solicitaron.

