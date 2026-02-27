Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del albergue del DIF Estatal Oaxaca en el que murieron dos niñas migrantes originaria de Haití.

En un comunicado conjunto, lamentaron el fallecimiento de las dos menores migrantes en la Casa Hogar “Patos” ubicada en el municipio de San Raymundo Jalpan y que funcionaba como albergue de tránsito para personas en situación de movilidad.

“Nos solidarizamos con este lamentable acontecimiento y ofrecemos apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro de cuidado residencial para niños, niñas y adolescentes, así como para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas”, manifestaron.

El martes 24 de febrero de 2026 murieron dos niñas de origen haitiano, quienes junto con su madre se encontraban albergadas en la Casa Hogar “Patos”, que funciona como albergue y centro de tránsito para personas migrantes, perteneciente al Sistema DIF Estatal. Sus cuerpos fueron encontrados en el interior de una fosa séptica.

Pero no es el único caso. Luego de este hecho, se recordó la muerte por presunta negligencia de la bebé Mía Elena Martínez Gaytán en las instalaciones de la Casa Hogar #1 del DIF Oaxaca en el año 2025.

Mientras que en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados Federal, en compañía de legisladores del Partido del Trabajo, un grupo de trabajadores y exusuarios de las instalaciones del DIF Oaxaca denunciaron la existencia de otros siete casos de muertes de menores de edad; además de ratificar las denuncias por abuso, violencia y explotación laboral infantil.

Ayer, trabajadores tomaron las oficinas centrales del DIF para exigir la liberación del Jefe de Departamento se Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, porque aseguran que se trata de un chivo expiatorio con el objetivo de deslindar de responsabilidades a la directora General del DIF, Maribel Salinas Velasco, y a otras dos funcionarias de primer nivel que fueron cesadas de sus cargos después de la muerte de las dos niñas migrantes.

La directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, exigió al Congreso de Oaxaca la destitución de la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO), Elizabeth Lara, por su omisión ante las denuncias de abuso, violencia y explotación infantil en los albergues del DIF Oaxaca; también exigió la destitución de la presidenta honorario del DIF, Irma Bolaños.

