Un grupo de hombres creó la Red de Padres como una forma de apoyarse entre padres de familia que han sido víctimas de denuncias falsas, alienación parental, obstrucción y manipulación hacia sus hijos.

Luis Alberto Briceño García explicó que el objetivo es apoyarse emocionalmente y posteriormente evaluarán la posibilidad de crear estrategias para también brindar, apoyar o recomendar asesoría legal ante cada uno de los casos que enfrentan.

“Habemos muchos que, por las costumbres, por el hecho de ser hombres, nos aguantamos nuestras cosas, no decimos nuestras cosas o no tenemos la apertura de socializar nuestros problemas porque nos han acostumbrado a que eres hombre y te aguantas, eres hombre y calladito te ves más bonito”.

Lee también Profepa realiza operativos en área natural protegida de Yucatán; se reportó ocupación irregular y cambio de uso de suelo

Desde hace tres años Briceño García – afirma – no ha podido tener ningún tipo de acercamiento con su hijo menor de edad, pese a que nunca ha dejado de pagar la pensión y nunca ha ejercido violencia hacia su ex pareja.

“Al final de cuentas me están haciendo un daño psicológico, emocional, al no permitirme ver a mi hijo, al no permitirme abrazar a mi hijo, al no permitirme ni siquiera hablar con mi hijo”, manifestó.

Aunque su situación está en proceso en el Primer Juzgado de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sostuvo que hay una actuación parcial de los jueces.

Lee también Rescatan a menor tras despojo de vehículo en colegio de Sinaloa; atacan vivienda con artefacto explosivo

“Entonces este es un tema de acompañamiento emocional, de contención emocional, pero de igual forma de crear estrategias, crear sinergias, pues para empezar también a resolver los temas legales. Porque generalmente es un tema que solo es visto desde el lado de las mujeres que sufren violencia de este tipo con sus hijos”.

Pero también, señaló, otra de las caras de la moneda son los hombres que sufren violencia de sus ex parejas a través de sus hijos, y la cual está menos visibilizada y también ha sido normalizada.

Briceño García mencionó que los jueces generalmente juzgan con perspectiva de género, pero no lo hacen con perspectiva de infancia, y privilegian la rapidez de una sentencia en la que se establezca la pensión alimenticia, y retrasan por años una sentencia en la que se estipule la convivencia de la pareja que se ha separado con sus hijos.

Lee también Amigos y familiares lamentan muerte de la maestra Zeltzin Ortiz; fue asesinada por su pareja en San Juan Yaeé, Oaxaca

“Los hombres nos aguantamos, nos callamos, retenemos, y normalizamos este tipo de vida porque nos da pena, nos da miedo, nos da vergüenza o de plano también algunos son cómodos. Y pues lo que puedo decir, en mi opinión, es que la violencia no tiene género”.

Esta red, reiteró, es para crear sinergia y contención emocional entre padres de familia que han sido víctimas de este tipo de violencia.