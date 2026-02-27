San Cristóbal de las Casas, Chis; 27 de febrero.- Familiares del exagente de la Fiscalía de Chiapas, Elías Alfonso Urbina Cruz, de 34 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 19 de febrero, cuando fue citado por un excompañero a platicar en la carretera a Tuxtla-Villaflores, pero desde las 14:00 horas de ese día no vuelve a casa.

Este viernes, los familiares de Urbina Cruz, alias El Vaquerito, se manifestaron en el centro de Tuxtla, done pidieron su aparición con vida. “Con vida se lo llevaron y con vida lo queremos”, dijo la esposa del desaparecido que pidió no ser identificada.

Hizo un llamado al Secretario de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño, para que coadyuve en la búsqueda de Urbina Cruz.

Urbina Cruz, trabajó durante una década en la Fiscalía de Chiapas y tres meses en Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de donde renunció hace unos meses, pero fue en esa corporación donde conoció a un oficial que el 19 de febrero lo citó a reunirse en un punto de la carretera Tuxtla-Villaflores, a la altura del Colegio La Paz, de donde no regresó.

Urbina Cruz lleva ocho días desaparecido. Foto: Especial

A ocho días de su desaparición, sus amigos, conocidos y familiares se manifestaron en la plaza central de Tuxtla para pedir su localización con vida.

Por ahora, hay un detenido, pero el Ministerio Público ha dicho a los familiares que “no ha dado pistas”. “No ha dicho nada”, para su localización.

Elías Alfonso Urbina Cruz, tiene un tatuaje de la figura de un ave fénix en la espalda y un tatuaje de Anubis en el brazo derecho, entre el hombro y el codo.

