Policías capitalinos, en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto relacionado con el robo de autopartes y en posesión de dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que en seguimiento al robo de autopartes en la colonia Valle del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el pasado 15 de febrero, policías revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia.

De esta forma, lograron identificar un vehículo presuntamente usado en el robo, así como su zona de movilidad en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante un recorrido de reconocimiento, los oficiales ubicaron el vehículo en el cruce de las calles E. Romero del Valle y Nivel.

El hombre a bordo del automóvil manejaba bolsas de aparente droga, por lo que los policías se acercaron, y a pesar de que el sospechoso intentó escapar, fue interceptado metros adelante, mencionó la SSC.

Mediante una revisión le fueron halladas 8 bolsas con marihuana y una bolsa más con el mismo vegetal a granel.

El sujeto de 31 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La SSC comunicó que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por robo agravado y delitos contra la salud.

