Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Liliana "N" y a dos sujetos más, señalados como sus colaboradores, integrantes de una célula delictiva ligada a la Unión Tepito dedicada al robo de vehículos, venta de autopartes así como a la compra y venta de drogas.

La captura se logró mediante la ejecución de dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se aseguraron varias toneladas de autopartes y 112 dosis de droga.

La SSC informó que a través de indagatorias se ubicaron dos inmuebles en calles de la colonia Buenos Aires, aparentemente usados para la venta de autopartes y la distribución de droga.

Lee también Incendio consume 123 locales en la Central de Abasto de Ixtapaluca; no se reportan lesionados

Los oficiales realizaron estrategias de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, a través de las cuáles se recabaron los datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitará y obtuviera de un juez de control, las órdenes de cateo.

Personal de la SSC y de la FGJ, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, desplegó los operativos en dichos inmuebles.

En el primer dispositivo, realizado en la calle Renacimiento, se aseguraron cinco toneladas de autopartes, placas de circulación con reporte de robo y un teléfono celular, asimismo detuvieron a un sujeto de 29 años de edad.

Lee también Detienen a cinco por su presunta participación en un homicidio en Iztacalco; cerco virtual del C2 Norte permitió su captura

En el segundo cateo, en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Renacimiento y Doctor Gilberto Bolaños Cacho, se decomisaron tres toneladas de autopartes y una placa.

Asimismo, se detuvo en las inmediaciones a Liliana y a un sujeto de 35 años de edad, en posesión de 22 dosis de posible metanfetamina, 34 de cocaína, 41 bolsitas con una hierba parecida a la marihuana, 15 pastillas y dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron presentados ante un representante del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL