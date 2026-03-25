Morata de Tajuña, España: La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó "rotundamente" estar asesorada por el expresidente de México, Felipe Calderón, y criticó a la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, por querer "enfrentarlo todo".

Díaz Ayuso respondió así a Sheinbaum después de que la mandataria mexicana acusara a la política conservadora española de mantener una posición "ideológica" y alineada con Calderón sobre la conquista de América.

"Es totalmente falso que nosotros tengamos al expresidente Calderón de asesor, rotundamente falso", respondió Díaz Ayuso en una rueda de prensa, en la que aseguró que su objetivo es "unir pueblos" con "la Hispanidad".

Y agregó: "No entiendo esa necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo".

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La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 9 de junio de 2025. En el círculo: Felipe Calderón, expresidente de México. Fotos: EFE y EL UNIVERSAL

"Están aliados", dice Sheinbaum

"Ella (Díaz Ayuso) es ideológica. Su asunto es ideológico contra nosotros. Y están aliados con (el expresidente) Felipe Calderón (2012-2018) allá, con la derecha mexicana allá. Entonces, pues ¿qué esperan que diga? Que nieguen la historia", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del martes.

El 16 de marzo, el rey Felipe VI de España dijo que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, y añadió que, cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque también indicó que deben conocerse en su justo contexto.

Díaz Ayuso replicó que "abusos" eran los que "se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

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Consideró asimismo que los actuales ejecutivos "populistas" de España y México "venían buscando" esa polémica porque comparten el deseo de "buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro".

"Los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que siempre están con el espejo retrovisor (...) No creo que sea responsabilidad nuestra la situación que tiene México en cuanto a inseguridad y otros problemas", declaró el miércoles pasado Díaz Ayuso.

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