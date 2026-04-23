El ataque armado en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán fue un factor para que distintos trabajadores e investigadores del INAH alzaran la voz de nueva cuenta acerca de las precarias condiciones laborales y económicas con las que realizan sus labores diarias.

Un pronunciamiento que destacó en redes sociales fue el del Sindicato de Restauradores del INAH, cuyos integrantes lanzaron un comunicado señalando que la tragedia en la Zona Arqueológica de Teotihuacán no es un hecho aislado, sino “la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura”.

Un hecho que señalan es que, debido a la reducción sostenida de presupuesto, agravada por las medidas de austeridad republicana del gobierno pasado y el actual, son menos las plazas de custodios con las que cuentan las zonas arqueológicas y los museos nacionales.

“La operación cotidiana de los sitios se sostiene con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año”, se lee en el comunicado del sindicato.

Asimismo, cuestiona las medidas anunciadas por el INAH y por el gobierno federal para prevenir este tipo de ataques.

“La discusión que se abre tras estos hechos no puede reducirse a arcos detectores y despliegues policiales. La violencia que se ejerció el 20 de abril es también expresión de odio, el desprecio por la vida de otros”.

El comunicado cierra indicando que, sin presupuesto suficiente, el trabajo se vuelve inviable, “con consecuencias sobre las herencias culturales, y lo más importante, sobre la comunidad usuaria”.

En X, el arqueólogo Leonardo López Luján compartió el comunicado del Sindicato de Restauradores y conminó a los legisladores del país a “otorgar un presupuesto mínimamente suficiente para cumplir nuestra misión de investigación, conservación, enseñanza y difusión de un patrimonio cultural único en el mundo. Protejamos lo nuestro”.

Por su parte, el INAH negó la reducción de presupuesto destinado para seguridad en 2026 e indicó que incluso la cifra original de 188.7 millones se elevó a 296.7 millones de pesos.

Destacó también los 30 mdp de inversión para las mejoras de Teotihuacán.

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