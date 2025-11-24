El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes en un mensaje en redes sociales.

Durante más de cuatro décadas, Cliff escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, y abordaron temas políticos, como pobreza e injusticias, y de protesta contra las guerras.

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", dijo su esposa Latifa Chambers en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde agradeció a los familiares, "amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él".

Lee también: En “Zootopia 2”, las diferencias tienen lugar

"A todos sus fanáticos alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera", afirmó.

Cliff, que tocaba muchos instrumentos y cantó éxitos como "You Can Get It If You Really Want" y "The Harder They Come", es considerada la figura más influyente del reggae después del difunto Bob Marley, con quien colaboró al principio de la carrera de Marley.

Con la exitosa película de 1972 "The Harder They Come", que protagonizó inspirado en parte en experiencias de su infancia en la pobreza, Cliff se dio a conocer al mundo y presentó la música reggae a una audiencia global.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que la nación isleña se tomaba un momento para rendir homenaje a Cliff, "un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo".

"Su música animó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y ayudó a moldear el respeto global que hoy tiene la cultura jamaiquina", agregó Holness. "Buen paseo, Jimmy Cliff. Tu legado vive en cada rincón de nuestra isla y en los corazones del pueblo jamaiquino", aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc