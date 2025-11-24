La reserva con la que la Aislinn Derbez manejó la muerte de su madre, Gabriela Michel, terminó hace unos minutos, cuando, a través de un mensaje que compartió en redes sociales, dio detalles de su partida.

Lejos de las especulaciones, la actriz confirmó que su madre falleció a causa de un infarto y pidió respeto y privacidad para vivir este proceso.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor", escribió.

La actriz pidió respeto y privacidad ante los momentos difíciles que vive. Foto: Instagram

Lee también Muere Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, a los 65 años

La hija mayor de Eugenio Derbez, agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de medios, fans, amigos y colegas; sin embargo, explicó que no desea hacer ninguna otra declaración.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado".

La noticia sobre el fallecimiento de Gabriela Michel fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Interpretes la tarde de este lunes, luego de varios rumores.

Michel dedicó su vida al mundo del doblaje, donde destacó gracias a su participación en series como "Sex at The City" y "Lost".

Gabriela Michel murió a los 65 años por un infarto. Foto: Instagram.

Lee también Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y su vida dedicada al doblaje