Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

se ha consolidado como uno de las actrices favoritas del cine mexicano; pero la vena artística no proviene sólo de su padre, Eugenio Derbez, también de su madre, .

Aunque su nombre no es tan reconocido como el del comediante, Michel fue una de las voces más importantes en el mundo del , la misma que la mañana de este lunes se apagó.

A través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de la actriz a través de un mensaje en el que destacaron su amplia trayectoria en la pantalla.

Durante su trayectoria, Michel dio voz a personajes icónicos como la problemática Samantha Jones, de la serie "Sex and the city".

Además, formó parte del mundo de Disney, gracias a su interpretación de la entrañable Primavera en la cinta "La bella durmiente", La reina Clarion en "Tinkerbell", Madame Leota de "La mansión embrujada" o Prudencia en "La Cenicienta 3".

Asimismo, participó en el doblaje de series y películas como "Lost", "Juego de gemelas" y "Santa Cláusula 2".

¿Cómo conoció a Eugenio Derbez?

En una entrevista con Yordi Rosado, la hija mayor de Derbez rememoró el momento en que sus padres se conocieron y confesó que fue en un salón de clases.

Y es que, antes de que Derbez se convirtiera en un famoso actor, fue maestro de baile y Gabriela, su madre, era una de las alumnas.

"Mi mamá es como dos años más grande que él, se conocieron en una academia de ballet, donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay, porque era todo tímido, cero extrovertido, muy femenino... y a todas las amigas les gustaba mi papá, hasta que mi mamá le tira la onda, mi mamá es una mujer sumamente de carácter, muy fuerte, se lo ligó y resultó que no era gay y así empezó la historia", dijo la actriz.

Y, aunque en esa misma entrevista, Ailsinn reconoció que la relación fue tan inestable, fueron el amor de la vida de uno del otro.

"Lo que sé, que eso sí está corroborado por los dos, que fueron el gran amor, que les pegó, que te atropella y arrasa con todo, y que no sabes qué hacer con él, porque es demasiada pasión e intensidad, eso fueron el uno para el otro, aunque nunca se casaron, nunca se llevaron en pez, no eran compatibles", destacó.

melc

