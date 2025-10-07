Más Información

Eugenio Derbez y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, fueron cuestionados por los detalles que dio la actriz , en "La casa de los famosos México", sobre la infidelidad que sufrió con Eugenio, cuando descubrió que le era infiel con su ahora esposa Alessandra.

Aunque Dalilah, segundo lugar en el reality, no le puso nombres a la historia que contó en La Casa, los detalles hacen suponer que habla de su experiencia con Eugenio, con quien vivió tres años.

Por cierto que previo a la final del reality, donde resultó ganador Aldo De Nigris, José Eduardo, el hijo de Eugenio, apareció en la pantalla de "La casa de los famosos" para desearle suerte a Mar Contreras, e ignoró a Dalilah, con quien convivió cuando fue novia de su padre.

Dalilah Polanco con Vadhir y José Eduardo, hijos de su expareja Eugeio Derbez.
¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Dalila Polanco?

Para Eugenio Derbez las palabras de Dalilah fueron parte de una estrategia publicitaria, por lo que no considera que haya nota de lo que dijo en el reality sobre su truene en medio de una infidelidad.

Dalilah contó que a pesar de que cuestionó a Eugenio en tres ocasiones sobre sus sospechas de infidelidad, él siempre lo negó "categóricamente", sin embargo, la revista TV Notas publicó fotografías que mostraron a Derbez con Alessandra, por lo que Dalilah tomó la decisión de terminar.

Eugenio Derbez posa junto a sus hijos José Eduardo, Aislinn y Aitana, así como con su esposa Alessandra Rosaldo. Foto: Instagram
"No hay nota, no hay nada que decir; hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo, están sacando una nota de hace 20 años, de que terminé con una novia para andar con mi mujer, mi esposa; ¡nada, no hay nota!", reiteró.

Eugenio, insistió:

"Es una estrategia para hacer publicidad 100%", expresó mientras esquivaba los micrófonos entre empujones.

"¡Llevo 20 años con mi mujer!", expresó al tiempo que Alessandra se limitó a hablar sobre el tema mientras pedía que los dejaran pasar hacia su camioneta, pues aseguró que por los apretones no podían ni respirar.

Sobre Victoria Ruffo, quien recientemente aseguró que su ex Eugenio era más amigo que papá, el protagonista de "No se aceptar devoluciones" afirmó:

"Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria".

