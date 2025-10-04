Más Información

José Eduardo Derbez apareció la noche de ayer dentro de "La casa de los famosos México" a través de un video en el que apoyó a Mar Contreras, finalista del reality, el hijo de Eugenio Derbez convivió con en el pasado, cuando su padre y ella fueron pareja, sin embargo, no la incluyó en su mensaje.

Este momento se viralizó en redes, donde detractores de Dalilah se aplaudieron que José Eduardo prefiriera apoyar a Mar que a Polanco, pese a que convivieron muy de cerca en el pasado, cuando Eugenio y la actriz fueron pareja y vivieron juntos.

"Mar, muchísima suerte, sabes que te quiero muchísimo, lo estás haciendo increíble , acá también tu familia te espera, he estado muy en contacto con ellos. Que llegues a la final, que ganes, te rifas con una parte, por lo menos me invitas a cenar, te mando muchos besos, sabes que eres una gran persona, échale ganitas", expresó el hijo de Victoria Ruffo, expareja de Eugenio Derbez.

Mensaje de José Eduardo causa polémica en redes

Aunque algunos desaprobaron lo ocurrido, muchos otros lo celebraron y lo comentaron en redes, donde está muy dividido el apoyo a Dalilah.

"Que poca José Eduardo que hayas mandado un mensaje de apoyo a Mar Contreras, cada quien es libre de apoyar a quien quiera, pero se ve de mal gusto porque está Daliah Polanco, y te gusto o no fue pareja de tu papá y cuando te vio en la pantalla pensó que era para ella y si, mucha gente se ha de alegrar de eso porque si le dieron en la torre". "José Eduardo Derbez apoyando a Mar... fue lo mejor... El casi hijastro de Dalila apoyando a @MarContrerasOF, ¡que genial!". "La cara de Dalilah con José Eduardo Derbez lo mejor de la noche jajajaja".

Dentro de La Casa, Dalilah, sin mencionar nombres, contó cómo vivió una de las traiciones más fuertes de su vida, todo parece que se refería a lo vivido con Eugenio Derbez, quien de acuerdo al relato de la actriz y a unas fotos que se revivieron, le habría sido infiel con la cantante Alessandra Rosaldo.

"Habían fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella y le dejé la revista en la cama", relató.

Alessandra ha contado en diversas entrevistas que cuando se enamoró de Eugenio, tanto ella como él tenían parejas.

