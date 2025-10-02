Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Dalilah Polanco está dando de qué hablar en redes no sólo por haberse convertido en , sino por lo que dijo sobre la amistad con la actriz Ludwika Paleta, con quien actuó en la telenovela "Los exitosos Pérez", en 2009.

Las amistades para Dalilah Polanco han sido una constante en el reality, y entre las revelaciones que ha hecho la actriz de 53 años, una generó polémica en las redes tomando en cuenta el contexto de violencia que se vive en México.

Dalilah le confía a su amigo Shiky, ambos finalistas y exintegrantes del Cuarto Día, que Ludwika es una muy buena amiga, y que aunque viva en Madrid, sería capaz de ayudarla en lo que fuera, además sería discreta y guardaría silencio, como por ejemplo, dijo, la ayudaría en arrastrar un cuerpo que tuviera escondido en su casa.

"Es de las mujeres a las que... te voy a decir algo, le pondría decir, 'tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo', y se regresa a Madrid (y guarda silencio", dijo.

Sus palabras están siendo criticadas en X (antes Twitter), donde las consideraron muy desatinadas y fuera de lugar.

"Es increíble el cinismo con el que nos quieren ver la cara con esta persona…¡Lamentable por ellos!Porque piensan que somos tontos". "Pues sí, ambas formaron parte de la secta no sé porqué les sorprende". "Una vez hermanas de secta siempre hermanas de secta". "Pues si, así justo como se tapan los delitos de la secta. Esta es la respuesta al nivel que ella tenía ahí", se lee.

¿En qué secta estuvieron Dalilah Polanco y Ludwika Paleta?

Dalilah Polanco y Ludwika Paleta están en la lista de famosas relacionadas con NXIVM, una organización estadounidense fundada en 1998 por Keith Raniere, que se presentaba como un programa de desarrollo personal y profesional, pero en realidad operaba como una secta con prácticas ilícitas

La secta tenía una estructura piramidal en la que mujeres eran reclutadas y luego obligadas a entregar fotografías desnudas y otros materiales comprometedores como "garantía" para evitar la divulgación del grupo.

Martha Guzmán, amiga de Dalilah, dijo hace unos días que Dalilah desconocía la finalidad real de este grupo, y que sólo asistió, supuestamente a una sesión, y lamentó que su amiga haya mencionada a dicha organización dentro del reality sin dar contexto ni explicar bien su participación en ella, pues afuera, se han alimentado falsas ideas al respecto.

Para los seguidores de Dalilah Polanco, el comentario que hizo, y con el que "ambarró" a Ludwika Paleta, se trató de algo en sentido figurado.

