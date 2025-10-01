Estamos a tan solo unas horas de que "La casa de los famosos México" llegue a su fin.

Durante casi 10 semanas, el reality de Televisa mantuvo a los televidentes al pendiente de sus pantallas gracias a las polémicas, pleitos y ocurrencias de sus 15 habitantes.

Esta noche el público conoció el nombre del sexto lugar, quien se quedó a nada de ganar los 4 millones de pesos.

Gracias al voto del público y entre tensiones, nervios y risas de los aún habitantes, Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista y tuvo que despedirse de sus compañeros para volver a la realidad.

Este domingo, el programa llevará a cabo su última gala y la casa apagará las luces hasta su próxima temporada.