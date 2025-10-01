Más Información

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Alista UNAM el festival Synapsia 2025

Alista UNAM el festival Synapsia 2025

Tras periplo, jóvenes tendrán instrumentos musicales en Chiapas

Tras periplo, jóvenes tendrán instrumentos musicales en Chiapas

Ramón Vargas vuelve a la Neza con el nervio en la piel

Ramón Vargas vuelve a la Neza con el nervio en la piel

“Si Trump piensa que le conviene atacar a México, lo hará”: Alan Riding

“Si Trump piensa que le conviene atacar a México, lo hará”: Alan Riding

“Eurídice vuelve”, monólogo basado en un texto de Esther Seligson, termina su temporada en El Milagro

“Eurídice vuelve”, monólogo basado en un texto de Esther Seligson, termina su temporada en El Milagro

Estamos a tan solo unas horas de que "La casa de los famosos México" llegue a su fin.

Durante casi 10 semanas, el reality de Televisa mantuvo a los televidentes al pendiente de sus pantallas gracias a las polémicas, pleitos y ocurrencias de sus 15 habitantes.

Esta noche el público conoció el nombre del sexto lugar, quien se quedó a nada de ganar los 4 millones de pesos.

Gracias al voto del público y entre tensiones, nervios y risas de los aún habitantes, Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista y tuvo que despedirse de sus compañeros para volver a la realidad.

Este domingo, el programa llevará a cabo su última gala y la casa apagará las luces hasta su próxima temporada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero “Vengo a ver al forajido entaconado”. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada Instagram @luceromexico

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: “Vengo a ver al forajido entaconado”

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”. Foto: AFP

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”

Micky Hair vacacionaba con nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma. Foto: Instagram

Micky Hair vacacionaba con supuesta nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Eiza González deslumbra en París con look de lentejuelas tras rumores de compromiso con Grigor Dimitrov. Foto: AP

Eiza González deslumbra en París con look de lentejuelas tras rumores de compromiso con Grigor Dimitrov