La Casa de Los Famosos México comenzó su última semana con una gala muy emotiva, a pesar de que normalmente tendríamos la lucha por ser el líder de la competencia. Pero las cosas han cambiado debido a que las y los concursantes permanecerán hasta el domingo.

Para aquellos que no lo saben, de cara a la gran final, las y los participantes que lograron superar las eliminaciones ya no compiten por no estar en la placa, pues, todos ellos irán saliendo de uno en uno en el episodio que cierra la temporada, con el ganador apagando las luces.

Es por eso que este lunes en LCDLFM se vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada, con el ingreso de una persona especial para cada uno de las y los concursantes, el papá de El Abelito, el esposo de Mar Contreras, la hermana de Aldo de Nigris, la hija de Alexis Ayala, el novio de Shiky y el mejor amiga de Dalilah Polanco.

Contrario a lo que se había visto en las galas pasadas, los familiares y amigos podrán quedarse por 24 horas dentro del set de grabaciones para interactuar con los finalistas, siendo el primer contacto sin restricciones que tienen desde que ingresaron al reality show.

Además, en el centro de la sala ya luce el gran cheque de cuatro millones de pesos que uno de ellos se llevará bajo el brazo cuando se de la última gala de eliminación de la que se desprenderá el campeón que se sumará a Wendy Guevara y Mario Bezares.

¿Cuándo es la final de La Casa de Los Famosos México?

La gran final de La Casa de Los Famosos México en su tercera temporada será el próximo domingo 5 de octubre del 2025, cuando los participantes que llegaron a esta última semana verán cómo sus amigos van abandonando el set dependiendo de los votos del público.

Hay que recordar que la dinámica es la de una gran eliminación, solo que ahora el que sea nombrado cuando el reloj se acerque a las 11:30 de la noche se irá como el flamante campeón del reality; los votos de esta ocasión son positivos, así que no olvides usar los tuyos para ayudar a tu favorito.

