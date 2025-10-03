Más Información

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

Andy Warhol, en fotos y Polaroids, llega a la Casa del Lago UNAM

A Camnitzer le preocupa que la IA afecte la imaginación

Impacto de la IA en la industria editorial

La Youth Sinfonietta Chiapas lucha por mantener los sueño de niños y jóvenes

Sylvia Pasquel cuestionó , finalista de "La casa de los famosos México", hace unas semanas, la cual la tiene parcialmente imposibilitada dentro del reality.

Para Pasquel, dicha caída no fue real, o al menos, dijo, así se vio en el video que circuló en redes que muestran a Dalilah cayéndose de unas escaleras mientras realizaban una actividad en el patio de la casa.

Pasquel, quien estuvo de invitada en ViX para comentar sobre el reality y sus participantes, desató asombro entre sus compañeros, como Juan Carlos Nava conocido como "El Borrego", quien opinó que dicha caída sí fue real, pues el equipo médico del reality revisó y diagnosticó a Polanco.

Sylvia Pasquel se lleva los aplausos en redes

Usuarios en redes estuvieron de acuerdo con que Sylvia Pasquel cuestionara la veracidad de la caída de Dalilah Polanco dentro de "La casa de los famosos México".

"¿Pero fue accidente o se aventó?", cuestionó Pasquel ante el asombro de los asistentes.

"Porque parecía que se había aventado", agregó, y remató diciendo: "es que parecía que se echó un clavado".

@chismecitoviralsoy Silvia pasquel en la casa de los famosos #silviapasquel #casadelosfamosos #lacasadelosfamososmx #lcdlf #lacasadelosfamosos ♬ sonido original - LA BOTANA 🍒

Wendy Guevara dijo que según las revisiones médicas realizadas dentro de "La casa de los famosos", sí se lastimó, y las tres fisuras que le diagnosticaron son reales.

Dalilah ha desatado comentarios y memes por la caída que sufrió, pues a veces aparece con muleta, a veces no; en algunas ocasiones parece que puede caminar con normalidad, otras no, además de que realiza estiramientos que para el público resultan riesgosos para su condición.

Para Pasquel, Dalilah nunca estuvo cómoda en La Casa, y tuvo que esforzarse mucho para que esto no fuera tan evidente.

Tras el sexto lugar, obtenido por el actor Alexis Ayala, el domingo se conocerá al ganador del reality, que está entre Abelito, Aldo De Nigris, Mar Contreras, Shiky y Dalilah Polanco.

