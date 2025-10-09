Didi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) presentaron la nueva herramienta de la aplicación, "Comprobante de Pedido", desarrollada para reforzar la seguridad de sus repartidores y permitir inspecciones.

Mediante el uso de la herramienta "Comprobante de Pedido" se permitirá que los repartidores de Didi acrediten en tiempo real si están realizando un pedido.

También se permitirá saber qué pedidos realizaron recientemente y en caso de no estar realizando un pedido, demostrar que son trabajadores de la plataforma durante posibles inspecciones en la vía pública.

La herramienta permitirá que los repartidores de Didi acrediten en tiempo real si están realizando un pedido. Foto: Especial.

Al respecto el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que esta nueva función "será una herramienta muy útil que nos ayuda a mandar un mensaje claro de la intención y la voluntad de utilizar la tecnología para elevar los estándares de calidad y de seguridad para las y los habitantes de nuestra ciudad".

El proceso de verificación dado a conocer por la plataforma y la SSC es el siguiente:

Dentro de la aplicación, el repartidor puede acceder al Centro de Seguridad.

Posteriormente debe seleccionar la opción “Comprobante de pedido”.

Allí se desplegará un comprobante digital en tiempo real con el estatus del viaje o pedido (en curso, finalizado o en espera), además de la fotografía y los datos registrados del repartidor.

