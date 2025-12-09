Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Imponen nuevos aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Moscú. Un militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la ciudad de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú, en la región centro de Rusia.

El accidente tuvo lugar a las 12:00 horas (09:00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de, comunicó la agencia TASS.

Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del .

La , último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.

Las autoridades, que no informaron de ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.

El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.

En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.

