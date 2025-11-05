Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Washington. A por lo menos nueve ascendió la cifra de muertos que dejó el de carga de la empresa UPS en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (sureste de EU), según informó este miércoles el alcalde de la localidad, Craig Greenberg.

"Los equipos de rescate han localizado un total de nueve en el lugar del accidente de UPS. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible", escribió Greenberg en un mensaje en X.

Por su parte, el gobernador del estado, , confirmó también el nuevo número de víctimas y apuntó que puede que este siga creciendo.

Columnas de humo se elevan desde la zona del accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el martes 4 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. Foto: AP
"Kentucky, más noticias desgarradoras desde Louisville. El número de víctimas mortales ha subido hasta al menos nueve, y es posible que siga aumentando. En estos momentos, estas familias necesitan oraciones, amor y apoyo. Rodeémoslas con nuestro cariño en estos momentos tan difíciles", afirmó Beshear, también en X.

Antes de confirmar esta última cifra, el gobernador aseguró que "16 familias diferentes han denunciado la de sus seres queridos" en el centro de reunificación instalado para la ocasión. Razón por la que asumen que el número podría seguir creciendo.

El vuelo 2976 de , una de las empresas de transporte de paquetes más importantes del país, se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El fuego y el humo marcan el lugar donde se estrelló un avión de carga de UPS cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el 4 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky. El avión, con el tanque lleno, se estrelló poco después del despegue, lo que provocó que se emitiera una orden de confinamiento para la zona en un radio de 8 kilómetros del aeropuerto. Foto: AFP
El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las . Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Las razones del desastre siguen sujetas a investigación.

Louisville alberga el principal centro dede UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.

Según informó CNN, el aeropuerto ya ha reabierto sus puertas y se ha levantado la restricción temporal del alrededor de la terminal.

Plums of smoke rise from the area of a UPS cargo plane crash at Louisville Muhammad Ali International Airport, on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. Foto: AP Columnas de humo se elevan desde la zona del accidente de un avión de carga de UPS en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, el martes 4 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. Foto: AP
