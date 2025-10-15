En un rincón de Alaska se estrella un avión que trasladaba reclusos. Frank Remnick (Jason Clarke), único U. S. Marshal de la zona, entiende que proteger a su pueblo ya no es sólo su trabajo: es una deuda personal con el destino.

Esa es la premisa de La última frontera (The last frontier), nueva serie de Apple Studios creada por Jon Bokenkamp y Richard D’Ovidio, que sigue a Remnick mientras intenta contener el caos tras la caída del avión.

Los internos peligrosos que logran escapar desencadenan una operación que pronto revela una trama más profunda, capaz de poner en jaque a toda la comunidad.

Bokenkamp cuenta que la idea surgió de una imagen poderosa: un accidente aéreo en medio del desierto blanco.

“Lo primero fue la imagen de un avión estrellado y esos reclusos escapando hacia lo salvaje… Ahí supe que había un motor: no una, sino varias cacerías a la vez”, explica.

Más allá del suspenso, la serie propone un choque de visiones: la del marshal local, guiado por un código moral sencillo, frente al pragmatismo de la CIA, representado aquí por la agente Sidney Scofield (Haley Bennett).

“La clave fue ponernos en el punto de vista de Frank. No es un héroe con habilidades imposibles, es un tipo normal en un pequeño pueblo”, señala Bokenkamp.

Originalmente pensada para desarrollarse en una gran ciudad, la historia se trasladó a Alaska por una razón narrativa: allí, sobrevivir depende del otro. El entorno hostil condiciona cada decisión y vuelve imposible cualquier salida rápida.

“Es un lugar agreste e inhóspito donde no compras la salida con una llamada, dependes del vecino. Queríamos ver si la gente se cierra o sale a ayudar cuando llega la crisis”, comenta el showrunner.

Remnick no es un agente invencible, es un hombre enfrentado a una crisis inédita, sin perder de vista a su familia. Esa humanidad guía el tono del relato y definió la elección de Clarke como protagonista.

El reparto incluye a Dominic Cooper (Havlock), Haley Bennett (Sidney Scofield), Simone Kessell y Tait Blum (familia Remnick), Dallas Goldtooth (Hutch) y Alfre Woodard, como directora adjunta Bradford.

La dirección de las secuencias de acción está a cargo de Sam Hargrave (Extraction).

La serie cuenta con 10 episodios, cada uno con un caso cerrado que se entrelaza en una historia general.

El primer capítulo ya está disponible en Apple TV, con nuevos episodios cada semana.