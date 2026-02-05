Más Información

Río de Janeiro.- El presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que tuvo una conversación con su hijo Fábio Luís Lula da Silva cuando su nombre fue citado en un escándalo de corrupción y que le dijo que tendrá que "pagar el precio" en caso de que las sospechas procedan.

"Cuando surgió el nombre de mi hijo, lo llame aquí (a la Presidencia), lo miré a los ojos y le dije: 'solo tu sabes la verdad. Si tienes alguna cosa relacionada vas a pagar el precio de tener alguna cosa. Si no tienes nada, defiéndete'", aseguró el líder progresista en una entrevista al canal de televisión UOL.

El mandatario se refirió al caso por primera vez en momentos en que la oposición presiona para que una comisión parlamentaria de investigación levante el sigilo bancario y fiscal de su hijo, conocido como "Lulinha", luego de que un testigo lo mencionara como involucrado en un escándalo de desvío de recursos de los jubilados.

En diciembre pasado la oposición pidió que la comisión que investiga el escándalo citara a Fábio Luís Lula da Silva a un interrogatorio, pero la propuesta fue rechazada debido a que hasta el momento no había ningún indicio.

Pero este año surgió el relato de un testigo que, en un supuesto interrogatorio ante la Policía Federal, afirmó que su entonces jefe, el empresario Antônio Carlos Camilo Antunes, le pidió entregarle 25 millones de reales (unos 4.8 millones de dólares) a Lulinha por ayudarlo a obtener un contrato con el Ministerio de Salud.

Antunes es señalado como el jefe de la organización que desviaba recursos de los pagos a los jubilados.

