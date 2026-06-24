La Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria emitió un comunicado en el qué anuncian un operativo que desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

"Han asestado otro golpe decisivo contra los cárteles transnacionales de la droga tras el descubrimiento y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina fortificado y a escala industrial, operado por un cártel nigeriano-mexicano", escribió la dependencia.

Dicho laboratorio se encontraba ubicado en la aldea de Tapa, en el área de gobierno local de Ibarapa Norte, estado de Oyo, Nigeria.

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En declaraciones sobre los acontecimientos, el presidente y director ejecutivo de la agencia, el general de brigada retirado Mohamed Buba Marwa, representado por el director de prensa y relaciones públicas, Femi Babafemi, aseguró que en la redada logaron arrestar a cinco miembros clave del cártel.

Entre ellos se encuentra el mexicano de 56 años, José Villa Ochoa, "experto mexicano en metanfetaminas". Los otros cuatro colaboradores son de nacionalidad nigeriana: Maxwell Uche Nevoh, de 30 años; Olatunji Yusuf, de 37 años; Bankole Akeem Owolabi, de 45 años; y Ganiu Monsiu, de 43 años.

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“La detención de un especialista en cárteles extranjeros en territorio nigeriano subraya la naturaleza transnacional de esta amenaza, pero, aún más importante, pone de manifiesto la capacidad de inteligencia de primer nivel de nuestra Agencia para rastrearlos, interceptarlos y neutralizarlos”, declaró en su comunicado.

Laboratorio clandestino de metanfetamina en Nigeria. (24/06/26) Foto: NDLEA

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Entre los materiales asegurados se encontraban fenil-2-propanona (P2P), considerado el principal precursor para la fabricación de metanfetamina; bidones con ácido fenilacético, utilizado para sintetizar dicha sustancia; contenedores con compuestos químicos en distintas etapas de procesamiento, así como cientos de kilogramos de sosa cáustica, ácido sulfúrico y ácido tartárico.

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También localizaron equipo industrial especializado, incluido un reactor químico, unidades de destilación, mezcladores, condensadores y máquinas utilizadas para el secado rápido de cristales.

“Como resultado, nuestros expertos forenses realizaron de inmediato pruebas de campo. Las muestras de los cristales recuperados dieron un resultado positivo definitivo para metanfetamina”, explicó Marwa.

Laboratorio clandestino de metanfetamina en Nigeria. (24/06/26) Foto: NDLEA

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El funcionario indicó que todas las muestras fueron debidamente documentadas y resguardadas para su presentación como evidencia judicial. “Se trata de otro lote multimillonario de sustancias ilícitas y equipos de producción listos para distribuir millones de dosis de drogas sintéticas en nuestras calles, comunidades y a nivel internacional, de no ser por la vigilancia de nuestros dedicados agentes”, afirmó.

Marwa sostuvo que este hallazgo, sumado al descubrimiento de otro laboratorio clandestino en el vecino estado de Ogun hace aproximadamente un mes, apunta a un intento de organizaciones criminales por establecer un centro regional de fabricación de drogas sintéticas en el suroeste de Nigeria.

“Que quede claro para todos los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, que Nigeria no es, ni será jamás, un refugio seguro para su comercio ilícito. Los encontraremos en las ciudades, los seguiremos hasta los bosques y desmantelaremos su infraestructura mortal”, advirtió.

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El titular de la NDLEA aseguró que los grupos criminales creían que la ubicación remota del laboratorio les permitiría operar sin ser detectados. “Creían que esconderse en los densos bosques los protegería del brazo de la ley. Se equivocaron”, añadió.

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