La tarde del pasado miércoles 24 de junio dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieron la zona centro de Venezuela, dejando decenas de daños materiales y un estado de emergencia, declarado por las autoridades del país sudamericano.

De acuerdo con la BBC, hasta el momento se han registrado oficialmente al menos 920 muertes y alrededor de 3 mil 360 heridos; sin embargo, se estima que estas cifras se elevarán, ya que mientras la tragedia entra en su tercer día los voluntarios y los cuerpos de rescate trabajan a contrarreloj para sacar con vida a personas entre los derrumbes y los escombros.

Los estados más afectado son Miranda y La Guaira, pero Aragua, Carabobo y Falcón también registran severas afectaciones. De igual manera, los reportes señalan que miles de personas continúan desaparecidas.

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Defensa envía ayuda humanitaria a Venezuela, van lomitos entrenados, rescatistas y elementos de salud. Foto: Especial.

Esta mañana la presidenta de la República Claudia Sheinbaum informó que el primer convoy de apoyo mexicano llegó a territorio venezolano con 250 militares, 18 canes, insumos médicos herramientas y equipo. Asimismo, naciones como Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador, Francia y Países Bajos han reportado el despliegue de ayuda humanitaria al país sudamericano.

¿Cómo ayudar a Venezuela desde México?

La situación de Venezuela, que se siente familiar y cercana para la comunidad mexicana, ha desatado diversas iniciativas de la sociedad civil para apoyar.

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La mejor manera de sumarse a la causa es a través de la donación de alimentos e insumos médicos, aportaciones económicas y/o servicios para ayudar a la comunidad venezolana en México a restablecer contacto con seres queridos que residen en las zonas afectadas.

Diversas organizaciones han hecho un llamado a la población para verificar el origen de las campañas antes de realizar cualquier tipo de donación y aportar únicamente a aquellas iniciativas identificadas y reconocidas públicamente por asociaciones verificadas y responsables.

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Personas organizan y reciben donaciones en un centro de acopio de emergencias este jueves, en Maracaibo (Venezuela). (25/06/26) Foto: EFE

Guías de centros de acopio y organizaciones

Centro de acopio de Topos Tlatelolco

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco ha abierto un centro de acopio en la Ciudad de México para recolectar insumos para la población venezolana y herramientas para los rescatistas.

Está ubicado en: Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa, 09180, CDMX.

Algunos de los artículos que se reciben son:

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Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Rpelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Artículos para rescatistas como: cascos, guantes, botas, palas, entre otros.

Unidos por Ellos de CENACED

El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C. (CENACED) abrió una campaña ligada a su iniciativa "Unidos por Ellos", la cual busca prevenir y ofrecer respuestas ante emergencias en México.

Las donaciones pueden realizarse a través de su página web oficial https://unidosporellxs.org.mx/donaciones/. En el portal puedes adquirir el tipo de apoyo que quieres brindar y revisar qué contiene: kit de despensa, kit de limpieza y kit de higiene.

También se aceptan donativos "offline" realizados por medio de transferencias bancarias. Los datos para las diferentes cuentas a las cuales realizar las transferencias también se pueden encontrar en la página mencionada.

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Cruz Roja Mexicana

La Cruz Roja Mexicana informó que mantiene activa su Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue) y sus binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas, listos para ofrecer apoyo en caso de que sea necesario.

Asimismo, hizo un llamado a la población para contribuir con donaciones económicas a través de su iniciativa "es momento de ser solidarios". Las donaciones puedes realizarse en pagos en línea por medio de su portal web https://www.cruzrojamexicana.org.mx.

La organización también puso a disposición de la sociedad un número telefónico para brindar orientación y apoyo a quienes buscan información sobre un familiar o ser querido que vive en las zonas afectadas de Venezuela.

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Comunicado de la Cruz Roja Mexicana para apoyar a la comunicad venezolana tras terremotos. Foto: Cruz Roja Mexicana

Centro de acopio de Pasticho Express

El restaurante venezolano ubicado en la Ciudad de México Pasticho Express abrió un "Centro de Acopio Solidario".

Está ubicado en el Centro Comercial Parques Polanco y se aceptan donaciones de:

Medicamentos como Paracetamol e Ibuprofeno

Antisépticos

Material para curaciones

Solución Salina Estéril

Cremas antibióticas para heridas

Pomadas para quemaduras y cicatrización

Sales de rehidratación oral

Antidiarreicos y antiácidos

Termómetros digitales

Guantes, cubrebocas, gel antibacterial, entre otros

Otras organizaciones y asociaciones que han habilitado portales para donaciones son:

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- Hazlo Hoy, Venezuela Ayuda: https://terremoto.hazlohoy.org/

- We Love Foundation: https://www.welove.foundation/

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