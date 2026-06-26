La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes a las 10:00 de la mañana dialogará telefónicamente con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar el envío de ayuda humanitaria tras los fuertes sismos registrados en ese país.

La jefa del Ejecutivo federal también destacó en su conferencia de prensa matutina que ayer jueves llegó la primera parte de la ayuda que envió el gobierno mexicano.

“El día de hoy a las 10:00 de la mañana, terminando en la mañana, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”.

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La Mandataria federal destacó el envió del agrupamiento “Yumare”, cuya misión es realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo ocasionado por un sismo. Detalló que también se enviaron insumos médicos y herramientas.

“Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones”.

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“Hoy en la mañana muy temprano, ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron una área y están las labores de rescate”, detalló.

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