Después de los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, los cuales han dejado 920 fallecidos y 50 mil desaparecidos la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que los connacionales en dicho país se encuentran bien.

Esta dependencia, a cargo del canciller Roberto Velasco, tampoco reportó personas mexicanas fallecidas e indicó que alistan la repatriación de un grupo de connacionales.

Señaló también que la embajada de México en Venezuela ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito.

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"Todas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros", aseguró Relaciones Exteriores.

26 connacionales buscan repatriación

Agregó que un grupo de 26 connacionales desea regresar de manera voluntaria a territorio mexicano y espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que ayer llevaron ayuda humanitaria, y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

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"La Cancillería reconoce el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas", dijo.

La SRE recordó los medios de atención para emergencias de la embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas: teléfono+58 412 2524675, y correo embvenezuela@sre.gob.mx.

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