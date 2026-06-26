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El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira -norte, cercano a Caracas-, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20:00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.
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gs/bmc
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