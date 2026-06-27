La Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6 mil 700 millones de dólares (mdd), equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.

El PNUD señaló que los dos sismos consecutivos afectaron importantes centros de población y actividad económica cerca de la costa norte de Venezuela, incluida la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

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"Los daños físicos directos se estiman en 6 mil 700 millones de dólares (en un rango de 4 mil 700 a 8 mil 700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos", indicó el comunicado.

"Esto no incluye los daños a infraestructura, la perturbación económica más amplia ni los costos de reconstrucción a largo plazo", añadió, y dijo que el impacto económico total podría ubicarse entre 1.5 y tres veces el costo de los daños directos.

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