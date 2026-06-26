La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco enviará un equipo de 12 especialistas a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras el doblete sísmico que afectaron diversas zonas del país sudamericano.

En entrevista con El Universal, Iván Barrientos, integrante del área de Comunicación y Logística de la organización, explicó que la brigada continúa con el proceso de preparación del despliegue, que incluye la selección de los rescatistas disponibles.

“Como somos un grupo voluntario, muchos tienen trabajos y al ser un grupo voluntario no están al 100 por ciento en disponibilidad”, señaló. Agregó que actualmente revisan quiénes pueden “dejar sus actividades laborales y pueda asistir a ayuda”.

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La organización, posteriormente, informó al Gran Diario de México que el equipo estará conformado por 12 elementos y partirá este sábado al mediodía desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo de Copa Airlines.

El objetivo del despliegue será participar en labores de búsqueda y rescate; sin embargo, la misión específica que realizará la brigada se definirá una vez que los especialistas arriben al lugar, según las necesidades que determinen las autoridades venezolanas y la evaluación de las condiciones en la zona.

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Protocolos internacionales y coordinación marcarán el despliegue de rescatistas

Barrientos explicó a El Universal que los equipos de rescate trabajan bajo protocolos internacionales que requieren una estructura organizada. “Hay alguien de la parte operativa, hay uno de la parte logística, hay una parte de comunicación”, detalló.

Rescatistas mexicanos participaron en las labores de emergencia tras el terremoto ocurrido en Turquía en 2023. Foto: @topos

Añadió que incluso algunos integrantes no ingresan directamente a la zona cero, pues deben permanecer en el puesto de mando para apoyar en la coordinación de las operaciones.

Sobre el proceso de intervención en otros países, Barrientos señaló que lo primero es establecer comunicación con las autoridades correspondientes. “Principalmente contacto con la embajada del país, un contacto institucional con las autoridades locales y poder estar atentos a las indicaciones”, explicó.

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El integrante de Topos Tlatelolco indicó que la brigada también coordina acciones con cuerpos de emergencia, policías y fuerzas armadas de los países donde participa, con el objetivo de intervenir en los puntos donde puedan ser más útiles.

Topos Tlatelolco evaluará uso de binomios caninos en Venezuela

Respecto a los recursos especializados, Barrientos explicó al Gran Diario de México que la organización cuenta con integrantes que trabajan con binomios caninos; no obstante, la decisión de llevar perros de búsqueda dependerá del análisis operativo que se realice al llegar a Venezuela.

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Binomios caninos de rescate apoyan en la localización de personas durante operativos de emergencia. Foto: @topos

“Podría ser que hubiera elementos caninos que estén en nuestra brigada de forma actual y, sin embargo, tal vez para esta operación no sea necesario llevarlos”, comentó.

El rescatista detalló que las principales labores de la brigada serán localizar y rescatar personas atrapadas entre escombros mediante técnicas de búsqueda visual y sonora.

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“Los protocolos para encontrar personas que pudieran estar bajo los escombros son justamente búsqueda y rescate, tratar de usar las técnicas tanto de detección visual como sonora para poder llegar más prontamente hacia las personas que pudieran salir con vida”, explicó.

También señaló que, en algunos casos, los equipos realizan trabajos de recuperación de cuerpos cuando ya no es posible encontrar sobrevivientes.

Barrientos recordó que Topos Tlatelolco cuenta con 40 años de experiencia en la atención de emergencias y desastres dentro y fuera de México. Para apoyar la misión, indicó que la ciudadanía puede consultar los canales oficiales de donación y acopio de la organización.

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gs/bmc