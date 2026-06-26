La comunidad internacional comenzó ayer a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos, de 7.2 y 7.5, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó la solidaridad del gobierno de México con el pueblo de Venezuela. Informó de la salida de un “equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”. Hasta el momento, no se tiene registro de mexicanos heridos o fallecidos tras los sismos, de acuerdo con los reportes de la Embajada de México en ese país.

La Mandataria informó que el gobierno federal enviará a 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación para colaborar en labores de rescate en Venezuela.

Dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) partieron de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, con destino a Venezuela con ayuda humanitaria y personal. El general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez, dijo que cuentan con personal, equipo y organización para dar cumplimiento a lo ordenado por la Mandataria.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado que destinará 100 millones de dólares a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Vecinas consuelan a Gabriela Rojas (centro), cuyos 2 hijos fallecieron. Foto: Pedro Mattey / AP

La administración de Donald Trump también activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California). EU también anunció el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros.

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Chile también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de materiales necesarios para montar hospital de campaña. Ecuador dispuso el envío inmediato de ayuda humanitaria y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío del primero de tres aviones con rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja.

El papa León XIV envió ayuda de emergencia de 100 mil euros, como una “primera contribución” para apoyar las labores de socorro. La Unión Europea afirmó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

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El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela. Francia y Países Bajos enviarán rescatistas y especialistas. Con información de Salvador Corona y Sharon Mercado