La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, quien aseguró que “no hay centímetro de la frontera que los cárteles no controlen", se deben a motivos electorales en el país vecino.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que la semana pasada, el presidente Donald Trump afirmó que la frontera con México era más segura.

Reiteró que su gobierno ha expresado que no quiere que se use a México como parte de las campañas electorales en la Unión Americana.

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El secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre", dijo la titular del Ejecutivo.

“Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces mucho de esto tiene que ver pues con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

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En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que no podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo si no hubiera una coordinación entre ambos países.

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“Tiene que ver pues con el trabajo que hacemos y el trabajo que ellos hacen y la coordinación que hemos establecido”.

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Ayer, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, insistió en que los cárteles de la droga controlan la frontera norte de México y defendió la necesidad de tener barreras físicas en la zona porque, alegó, éstas tienen un impacto positivo.

En una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Mullin repitió, como ha hecho en otras comparecencias, que nueve cárteles tienen el control de la frontera, operando a través de plazas.

“Lo que vemos con respecto al muro es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona", señaló.

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