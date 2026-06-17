Con el objetivo de reforzar las capacidades operativas del personal, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) realizó un simulacro a escala real sobre una emergencia sanitaria.

El ejercicio se llevó a cabo con la hipótesis de persona pasajera con sarampión en un vuelo de llegada, con la finalidad de poner en práctica los protocolos previstos en el Plan de Respuesta ante Emergencias del AICM.

La práctica contó con la participación de alrededor de 125 personas, entre voluntarios, autoridades competentes en materia de salud, observadores y personal que labora en diversas dependencias del aeropuerto.

Lee también AICM permitirá ingreso solo con pase de abordar; pide a viajeros llegar con anticipación ante posibles manifestaciones

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) durante un simulacro a escala real sobre una emergencia sanitaria. Foto: Especial

La finalidad del ejercicio fue para fortalecer los procedimientos ante este tipo de emergencia y la capacidad de respuesta de las personas involucradas para evitar la propagación de enfermedades que pongan en riesgo la salud pública del país.

El ejercicio fue encabezado por Grupo Aeroportuario Marina, a través de sus áreas de Seguridad de la Aviación Civil, Operaciones y Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS por sus siglas en inglés).

[Publicidad]

Además de la participación de la Comandancia General de la Agencia Federal de Aviación Civil, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina-Armada de México, así como Sanidad Internacional y el Centro Regulador de Emergencias Médicas, estas dos últimas adscritas al gobierno de la Ciudad de México.

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) durante un simulacro a escala real sobre una emergencia sanitaria. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc