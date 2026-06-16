Como resultado de una investigación, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) resolvió imponer una multa por 59.6 millones de pesos (mdp) a cuatro empresas y seis personas por coludirse en licitaciones públicas de material para radiografías.

Las empresas investigadas fueron Juama y Eseotres, así como las coadyuvantes SMC Soluciones Médicas Comercial y SME Soluciones Médicas Exportación.

En un comunicado se informó que el Pleno de la Comisión impuso la multa porque se identificó que las empresas involucradas “intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias de presentación de propuestas”.

Esas prácticas ilegales se registraron entre octubre de 2010 y diciembre de 2016 contra instituciones de salud pública y fueron detectadas en la investigación hecha por la CNA.

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“Esta conducta implicó una afectación real para el sistema de salud público: Por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, beneficiando a cerca de 15 millones de personas. Las radiografías constituyen una herramienta diagnóstica fundamental, con mayor peso aún en regiones donde los servicios especializados son escasos”, dijo en el comunicado.

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La sanción económica por 59.6 millones de pesos puede aún ser impugnada por los agentes económicos sancionados, ya que podrán interponer los medios de defensa correspondientes ante los tribunales especializados.

“La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) tiene entre sus prioridades estratégicas vigilar que los mercados de insumos esenciales operen sin distorsiones, en particular aquellos vinculados al sector salud, donde las fallas en la competencia repercuten directamente en el erario y en la calidad de la atención a la población”.

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En el comunicado no se dieron a conocer los nombres de los sancionados y se expuso que la versión pública de la resolución que emitió el Pleno de la CNA se publicará posteriormente.

La Comisión aseguró que tiene el compromiso de detectar y sancionar las conductas que limiten la libre concurrencia de los mercados, sobre todo donde la competencia efectiva es condición necesaria para que los recursos públicos cumplan su propósito social.

IMSS refuerza vigilancia, competencia y transparencia en procesos de compra

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que “la conducta sancionada evidencia prácticas indebidas en un mercado relevante para la prestación de servicios de salud, en el que las empresas y personas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas”.

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Agregó que la resolución del caso que analizó la CNA “ilustra los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y constituye un precedente relevante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud”.

Dijo que se fortalecieron los mecanismos de vigilancia, competencia y transparencia en sus procesos de compra para reducir la concentración de contratos y evitar distorsiones en el mercado, entre otros puntos.

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ss/mcc