La Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness confirmó la noticia sobre la muerte de Fiorella Martínez, destacada deportista que perdió la vida en los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que azotaron a Venezuela el 24 de junio.

En Instagram, la federación posteó que "la FVFC en nombre los atletas, entrenadores, jueces y junta directiva expresamos nuestro más profundo sentido de pesar ante el fallecimiento de la atleta Guaireña".

Fiorella fue subcampeona sudamericana de Woman Artistic Fitness.

Hasta la mañana de este sábado, el saldo del doble terremoto en Venezuela era de mil 430 muertos, 3 mil 328 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

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La Unión Panamericana de Gimnasia también posteó que lamenta "profundamente el sensible fallecimiento de las hermanas Fiorella y Miranda Martínez" por los sismos.

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"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y nos unimos al dolor que embarga a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida".

La búsqueda cada vez más desesperada de sobrevivientes en Venezuela entró en su tercer día el sábado, mientras la gente removía los escombros de casas y edificios de apartamentos derrumbados tras el devastador doblete sísmico, conscientes de que el tiempo se está agotando.