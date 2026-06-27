Varios millones de personas podrían verse afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela, que causaron casi mil muertos y provocaron decenas de miles de desaparecidos, calculó este sábado la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Hasta 6.76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio", señaló la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU en un comunicado.

El texto añade que las proyecciones se basan en el análisis disponible de la población y los daños, e incluyen hasta dos millones de personas en Caracas, la capital.

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Estas proyecciones "ponen de relieve el potencial impacto humanitario masivo del desastre", advirtió la OIM en su comunicado.

Edificios enteros se derrumbaron en La Guaira, situada al norte de Caracas, tras los devastadores temblores gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles.

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La cifra nacional de fallecidos se sitúa en 920, mientras que aún hay personas atrapadas bajo los escombros en la región costera y en otros lugares.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró el viernes a la AFP que más de 50 mil personas se encontraban desaparecidas.

La OIM indicó haber trabajado con el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft en un análisis inicial de mapeo por satélite, que mostró que 31,5% de los edificios en la localidad de Catia La Mar habían sufrido daños.

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Estas evaluaciones, señaló, están ayudando a los equipos humanitarios a identificar las comunidades más afectadas y a priorizar dónde entregar ayuda, incluso mientras continúan las evaluaciones sobre el terreno.

"Las primeras horas y días después de un desastre son decisivos. Determinan todo lo que viene después", afirmó la directora de la OIM, Amy Pope, en el comunicado.

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"La OIM está incrementando rápidamente su respuesta: los artículos de socorro preparados ya se están desplegando, y estamos trabajando con el gobierno y los asociados para ofrecer alojamiento de emergencia, suministros esenciales y protección", añadió.

La nota advirtió que el desplazamiento de personas seguramente aumentará en el país, que ya afrontaba una crisis humanitaria antes de los sismos.

Por ello, Pope subrayó que "una respuesta rápida es esencial mientras proporcionamos asistencia y apoyamos al pueblo de Venezuela durante los difíciles días y meses que se avecinan".

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La OIM recalcó que las necesidades son "inmediatas y significativas", con familias que lo perdieron todo y que requieren desde alojamiento de emergencia, agua y servicios de saneamiento hasta atención médica y apoyo en materia de protección.

La OIM señaló haber preparado suministros de socorro de emergencia en Caracas que "ahora se están alistando para su distribución a las comunidades con mayores necesidades".

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