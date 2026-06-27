Casi mil muertos y más de 50 mil desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar a sobrevivientes de forma rápida.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

En La Guaira parece que hubiera caído una bomba nuclear. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros.

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"Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas", dijo Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. "Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo".

El gobierno militarizó La Guaira y restringió el acceso.

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Los primeros cuerpos de socorristas extranjeros ya comenzaron a trabajar en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado y precarios cuerpos de rescate. Pero las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

La gente clama por ayuda a medida que pasa el tiempo y la posibilidad de hallar sobrevivientes se esfuma.

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Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Colapso total

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en el país.

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El panorama es oscuro. La brigada chilena se encontró con las ruinas de un conjunto habitacional en La Guaira.

"El colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida", dijo a la AFP el jefe del contingente, Nadiomar Polanco.

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En Caracas, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos de madrugada los escombros de un edificio derrumbado. "Silencio absoluto", gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. "Una linterna, una linterna", dijo otro.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se felicita por algunos rescates aunque sin cuantificarlos. Su hermano, Jorge Rodríguez, que preside el Parlamento, ofreció el más reciente balance de fallecidos, 920.

Pero el gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra que maneja Naciones Unidas.

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El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50 mil personas. "Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja", aseguró.

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Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 52 mil personas.

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Por redes se divulgan fotos de desaparecidos, la mayoría en La Guaira, mientras que los hospitales despliegan listados de los sobrevivientes que reciben atención médica.

"Las autoridades no sirven"

Las historias trágicas se reproducen a cada minuto: hay gente que perdió su casa, su familia, hay quien lo perdió todo.

"Está ahí", decía llorando Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intentaba encontrar a su padre bajo una montaña de escombros.

Su abuela Amparo, desesperada, cavaba entre las ruinas con sus propias manos. "Son muchas rocas y con las manos no se puede", dijo después, impotente tras llorar y gritar desconsolada. "Las autoridades no sirven, no sirven, porque aquí deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen ahí".

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Rodríguez, que en enero asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, declaró La Guaira "zona de desastre". La AFP constató saqueos en la zona el jueves.

"Vengan a ayudar"

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de "todos los presos políticos", tanto civiles como militares, "para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas".

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus "nuevos y grandes amigos", Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

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La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 300 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

Los partidos del Mundial de fútbol del viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas en Venezuela.

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