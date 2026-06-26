Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, anunció que ofreció servicio gratuito en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela, con el objetivo de facilitar las comunicaciones durante las labores de rescate y la atención de la emergencia, ya que el país tiene una conexión intermitente a la web.

A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, la compañía informó que brindará servicio gratuito hasta el próximo 25 de julio para clientes nuevos y actuales que se encuentren en las áreas impactadas por los sismos.

"A quienes resultaron afectados por los devastadores terremotos en Venezuela, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 25 de julio a clientes nuevos y existentes", señaló la empresa.

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Además, la empresa -propiedad del hombre más rico del mundo- indicó que trabaja para "desplegar rápidamente terminales Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas".

En una actualización publicada en su centro de soporte, la compañía explicó cómo funcionará la medida. Starlink precisó que los clientes activos en las zonas afectadas no tendrán que realizar ningún trámite, ya que el crédito correspondiente al servicio gratuito será aplicado automáticamente a sus cuentas.

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Asimismo, informó que los usuarios que habían cancelado su suscripción también recibirán un crédito para reactivar el servicio y recuperar la conectividad.

La empresa agregó que los nuevos clientes que adquieran un kit Starlink en las zonas afectadas podrán acceder al beneficio del servicio gratuito hasta el 25 de julio una vez completen la compra y contacten al equipo de soporte.

Además, indicó que los usuarios cuyos equipos hayan resultado dañados por los terremotos podrán solicitar un reemplazo gratuito del kit.

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Delcy Rodríguez agradece apoyo de Musk con internet gratis

Tras el anuncio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al multimillonario y su empresa por brindar acceso gratuito a internet a los venezolanos.

"Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos", publicó la mandataria en su cuenta de X.

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La decisión se produce en un momento en que el gobierno interino de Rodríguez ha restablecido las relaciones diplomáticas con EU e implementado importantes reformas legislativas para facilitar la llegada de inversiones tras la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en el país suramericano, que terminó con la captura, en enero pasado, de Nicolás Maduro, detenido actualmente en Nueva York.

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El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

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Rodríguez informó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los sismos se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

La líder chavista destacó igualmente que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.

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