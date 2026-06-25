Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles, de magnitud 7.2 y 7.5.

Desde la parroquia Macuto, la mandataria encargada se dirigió al país en compañía del ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", indicó Delcy Rodríguez.

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Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante un terremoto en Caracas. FOTO: ARIANA CUBILLOS. AP

El miércoles, señaló que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos y advirtió entonces que había "decenas" de edificios colapsados.

En La Guaira, está el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas y permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.

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El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a mil 520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

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Hay al menos 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

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Una venezolana camina sobre los escombros de un inmueble que se derrumbó en Catia La Mar, Venezuela, tras los terremotos del miércoles 24 de junio. FOTO: PEDRO MATTEY. AP

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EU, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.

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