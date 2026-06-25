[Publicidad]
Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles, de magnitud 7.2 y 7.5.
Desde la parroquia Macuto, la mandataria encargada se dirigió al país en compañía del ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
"Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", indicó Delcy Rodríguez.
Lee también VIDEOS: "¡Amor, no te vayas!", la conmovedora escena de un adulto mayor protegiendo a su esposa durante los terremotos en Venezuela
El miércoles, señaló que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos y advirtió entonces que había "decenas" de edificios colapsados.
En La Guaira, está el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas y permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.
[Publicidad]
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a mil 520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.
Lee también Tras terremotos en Venezuela, los viejos enemigos salen al rescate del chavismo; hay clamor para levantar el bloqueo informativo
Hay al menos 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.
[Publicidad]
Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EU, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.
rmlgv
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Ante demanda de transportistas, subió vida útil de unidades en el Estado de México
Metrópoli
“Venimos seguido, pero no hay mucho ambiente”
Raúl Rodríguez Cortés
T-MEC: el examen final de Marcelo
Metrópoli
"El 90% estaba consumiendo alcohol o ya estaba tomado"; joven denuncia agresiones durante festejos en el Ángel
Educación
¿Tu estado está en la lista? La SEP confirma quiénes terminarán las clases antes y tendrán vacaciones más largas
Minuto x Minuto
"Amor, no te vayas”: el desgarrador momento de una pareja de ancianos durante terremotos en Venezuela. VIDEO
Educación
¿Tu celular está en la lista? Estos números deben vincular su CURP antes del 15 de agosto
Noticias
Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México y abre una nueva etapa en la relación con España