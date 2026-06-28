Rescatistas internacionales trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes, cuatro días después de que dos devastadores terremotos sacudieran Venezuela.

Durante 11 horas, equipos de rescatistas salvadoreños y peruanos trabajaron para rescatar a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años.

La mujer estaba atrapada bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda, en el estado venezolano de Vargas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó este domingo que la mujer fue rescatada con vida.

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"Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros rescatistas, quienes trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos", escribió Bukele en X.

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Sin embargo, explicó que el estado de salud de Belkys es "delicado" y que se contrató "un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible".

Bukele compartió el video del momento del rescate.

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Después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo, hemos logrado rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda.



Este logro fue posible… pic.twitter.com/OKt5dAKgmr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2026

Por su parte, bomberos estadounidenses del equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax sacaron a un hombre y a su hijo de entre los escombros de un edificio que fue construido por el gobierno en el marco de su programa de viviendas en Playa los Cocos, en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los sismos.

Después de que voluntarios llevaran un buen número de horas trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, el sábado comenzaron a llegar equipos de rescate internacionales. Tanto unos como otros decían que habían percibido señales de vida en el lugar donde se derrumbaron varios de esos edificios.

El equipo de rescate estadounidense se adentró entre los escombros hasta que oyó gritos. Una vez que lograron sacar al padre y al chico, los rescatistas los transportaron con sumo cuidado para que recibieran asistencia médica.

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Otro joven fue rescatado también en La Guaira. El sobreviviente tiene un brazo lastimado. Tras ser extraído, el chico solo pudo llorar.

Rescatistas internacionales devuelven "esperanza" tras terremotos

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este domingo el esfuerzo y la solidaridad que han demostrado los rescatistas provenientes de diferentes países tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado que afectó la zona norte de la nación suramericana, y que han devuelto la "esperanza" a los afectados.

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Prensa Presidencial indicó que Rodríguez agradeció el trabajo de estos grupos en una reunión con los equipos y aseguró que los venezolanos tienen mucha esperanza en su labor.

"A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto", señaló, de acuerdo con una nota de prensa.

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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió fotografías en X y dijo que el propósito del encuentro fue fortalecer las labores humanitarias frente a la emergencia que vive la nación petrolera y que deja hasta el momento mil 430 fallecidos y unos tres mil 238 heridos.

Hasta el sábado habían llegado al país unos mil 600 rescatistas para colaborar en las labores de búsqueda de sobrevivientes y de cuerpos, mientras se esperan 25 vuelos más con otros grupos en las próximas horas, según informó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La presidenta encargada señaló el sábado que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EU llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen expertos de 10 países más.

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La madrugada de este domingo arribaron al país una delegación de la India para instalar un hospital de campaña y un grupo de rescatistas de Costa Rica, según informó el Ministerio de Comunicación e Información.

Entretanto, el Gobierno de Paraguay anunció que enviará a 32 militares especializados en búsqueda y rescate a Venezuela para apoyar en las tareas humanitarias y de atención de las personas afectadas por el doble terremoto.

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, dijo que el traslado de la comitiva se coordina con el Comando Sur de los Estados Unidos, con el objetivo de "hacer un trabajo conjunto entre todos los países aliados" para apoyar a Venezuela.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importancia que llegaron por barco.

🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026