Venezuela continúa siendo el centro de atención tras el doble terremoto —con magnitud de 7.2 y 7.5— que sacudió la zona centro del país la tarde del pasado miércoles 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez, anunció este sábado que la cifra oficial de fallecidos ascendió a mil 430 y se registran 3 mil 238 heridos. No obstante, a través de redes sociales, usuarios reportan a decenas de miles de desaparecidos, y la ONU ha estimado que la cifra de personas no localizadas es de alrededor de 50 mil, calculando también que el número de personas afectadas por el desastre podría ascender a 6.8 millones.

Esta tragedia ha movilizado a cuerpos de emergencia en más de 15 países, los cuales ya fueron desplegados a las zonas afectadas con ayuda humanitaria para atender a la población. Asimismo, la sociedad civil en diversas naciones ha comenzado a organizar colectas y donaciones para poder enviar apoyo a Venezuela.

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La Guaira, Venezuela, después de los terremotos de 7.2 y 7.2 del pasado 24 de junio. Foto: Federico Parra / AFP

Comediante venezolano apoya a rescatistas mexicanos para llegar al territorio afectado

El comediante y locutor venezolano Jóse Rafael Guzmán acudió a redes sociales para pedir ayuda transportando a dos brigadas de rescatistas mexicanos de la CDMX a Venezuela.

A través de un video comunicó a sus casi 800 mil seguidores que ya se había puesto en contacto con los grupos de emergencia y el único problema era poder llevarlos al país, pues los vuelos comerciales a Venezuela están suspendidos.

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Ayer actualizó a sus seguidores con la buena noticia de que habían obtenido el apoyo necesario para enviar a la primera brigada de especialistas gracias a una aerolínea. En el video muestra a algunos de los integrantes de Rescate Internacional Topos que se dirigen a su nación y comentó "Amigos ¡lo logramos! Acabamos de enviar la primera brigada de rescate a Venezuela, les puedo decir que es de los días más felices de mi vida".

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🇻🇪Amigos ¡lo logramos! Acabamos de enviar la primera brigada de rescate a Venezuela, les puedo decir que es de los días más felices de mi vida. Vamos a seguir mandando rescatistas hasta llenar Venezuela de Topos y salvar cuantas vidas sea posible.



Gracias a @copaairlines por la… pic.twitter.com/kvTklzkVTH — Jóse R Guzmán (@JoseRGuzman) June 27, 2026

Este sábado 27 de junio el comediante compartió una nueva publicación, informando que la segunda brigada ya está en Venezuela también. Agregó que continuará trabajando en conjunto para enviar más cuerpos de emergencia, insumos médicos, alimentos y artículos de primera necesidad: "Vamos a tope. Venezuela no están solos, los queremos muchísimo".

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Guzmán también se encuentra colaborando con la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco y ha utilizado sus redes sociales para difundir información de personas desaparecidas o que han sido rescatadas de los escombros.

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