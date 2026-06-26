Tendencias | 26-06-26 | 21:07 | Actualizada | 26-06-26 | 21:07 |

Con la llegada de la y la humedad en el ambiente, aumenta la presencia de mosquitos dentro y fuera del hogar, pues el clima favorece a la reproducción de estos insectos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.

Por este motivo, es importante tomar medidas para mantenerlos alejados y, una alternativa sencilla y económica es preparar un con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

Lees también:

Los mosquitos se reproducen con mayor facilidad durante la temporada de lluvias Foto: Especial
Los mosquitos se reproducen con mayor facilidad durante la temporada de lluvias Foto: Especial

¿Cómo elaborar un repelente natural para mosquitos?

Si quieres evitar el uso de productos con químicos para alejar a los mosquitos, a continuación te explicamos cómo elaborar un repelente casero, fácil de preparar y que sea amigable con el medio ambiente.

Para preparar este truco casero contra los mosquitos necesitarás:

  • 250 mililitros de agua.
  • 2 cucharadas de alcohol etílico o vodka.
  • 15 gotas de aceite esencial de citronela.
  • 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
  • 10 gotas de aceite esencial de lavanda.
  • Un frasco con atomizador.

Cabe mencionar que estos aceites esenciales son conocidos por sus aromas intensos, que ayudan a mantener alejados a los mosquitos.

[Publicidad]

¿Cómo preparar el repelente?

El procedimiento es muy sencillo, solo vierte el agua en el frasco con atomizador, agrega el alcohol que ayudará a mezclar los ingredientes y prolongará el aroma.

Posteriormente, incorpora los aceites esenciales, cierra el envase y agita durante unos segundos. Antes de cada aplicación vuelve a agitar para integrar todos los ingredientes.

[Publicidad]

Puedes rociar este repelente en puertas, ventanas, cortinas, terrazas o jardines. Si deseas aplicarlo sobre la piel, realiza primero una prueba de alergia en una pequeña zona para descartar alguna reacción y evita el contacto con ojos.

Mosquitos. Fuente: Pixabay
Mosquitos. Fuente: Pixabay

También te interesará:

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]