Con la llegada de la temporada de lluvias y la humedad en el ambiente, aumenta la presencia de mosquitos dentro y fuera del hogar, pues el clima favorece a la reproducción de estos insectos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.

Por este motivo, es importante tomar medidas para mantenerlos alejados y, una alternativa sencilla y económica es preparar un repelente natural para mosquitos con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

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Los mosquitos se reproducen con mayor facilidad durante la temporada de lluvias Foto: Especial

¿Cómo elaborar un repelente natural para mosquitos?

Si quieres evitar el uso de productos con químicos para alejar a los mosquitos, a continuación te explicamos cómo elaborar un repelente casero, fácil de preparar y que sea amigable con el medio ambiente.

Para preparar este truco casero contra los mosquitos necesitarás:

250 mililitros de agua.

2 cucharadas de alcohol etílico o vodka.

15 gotas de aceite esencial de citronela.

10 gotas de aceite esencial de eucalipto.

10 gotas de aceite esencial de lavanda.

Un frasco con atomizador.

Cabe mencionar que estos aceites esenciales son conocidos por sus aromas intensos, que ayudan a mantener alejados a los mosquitos.

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¿Cómo preparar el repelente?

El procedimiento es muy sencillo, solo vierte el agua en el frasco con atomizador, agrega el alcohol que ayudará a mezclar los ingredientes y prolongará el aroma.

Posteriormente, incorpora los aceites esenciales, cierra el envase y agita durante unos segundos. Antes de cada aplicación vuelve a agitar para integrar todos los ingredientes.

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Puedes rociar este repelente en puertas, ventanas, cortinas, terrazas o jardines. Si deseas aplicarlo sobre la piel, realiza primero una prueba de alergia en una pequeña zona para descartar alguna reacción y evita el contacto con ojos.

Mosquitos. Fuente: Pixabay

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