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Con la llegada de la temporada de lluvias y la humedad en el ambiente, aumenta la presencia de mosquitos dentro y fuera del hogar, pues el clima favorece a la reproducción de estos insectos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.
Por este motivo, es importante tomar medidas para mantenerlos alejados y, una alternativa sencilla y económica es preparar un repelente natural para mosquitos con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.
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¿Cómo elaborar un repelente natural para mosquitos?
Si quieres evitar el uso de productos con químicos para alejar a los mosquitos, a continuación te explicamos cómo elaborar un repelente casero, fácil de preparar y que sea amigable con el medio ambiente.
Para preparar este truco casero contra los mosquitos necesitarás:
- 250 mililitros de agua.
- 2 cucharadas de alcohol etílico o vodka.
- 15 gotas de aceite esencial de citronela.
- 10 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- 10 gotas de aceite esencial de lavanda.
- Un frasco con atomizador.
Cabe mencionar que estos aceites esenciales son conocidos por sus aromas intensos, que ayudan a mantener alejados a los mosquitos.
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¿Cómo preparar el repelente?
El procedimiento es muy sencillo, solo vierte el agua en el frasco con atomizador, agrega el alcohol que ayudará a mezclar los ingredientes y prolongará el aroma.
Posteriormente, incorpora los aceites esenciales, cierra el envase y agita durante unos segundos. Antes de cada aplicación vuelve a agitar para integrar todos los ingredientes.
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Puedes rociar este repelente en puertas, ventanas, cortinas, terrazas o jardines. Si deseas aplicarlo sobre la piel, realiza primero una prueba de alergia en una pequeña zona para descartar alguna reacción y evita el contacto con ojos.
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