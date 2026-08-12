¿Qué tienen en común una estrella del K-pop y una de las figuras más reconocidas del pop latino? A primera vista, sus universos parecen estar muy lejos. Pero si algo comparten V y Danna es una capacidad muy particular para convertir su estilo personal en parte de aquello que los hace reconocibles.

Ahora, ambos coinciden en un mismo lugar: True Champion, la nueva campaña global de Champion que reúne a artistas, deportistas y creadores alrededor de una idea que va más allá de ganar.

La campaña otoño/invierno 2026 comenzó a nivel mundial el pasado 2 de agosto y tiene entre sus principales protagonistas a V, integrante de BTS, y Danna, quienes representan dos escenas culturales distintas que hoy tienen una influencia que trasciende fronteras.

V de BTS y Danna son los nuevos rostros de Champions. Foto: Cortesía Champion

V y Danna, dos maneras de entender el estilo

Para V, la moda se ha convertido desde hace años en una extensión de su identidad artística. Su presencia en la industria de la moda y su trabajo con distintas firmas de lujo han hecho que su manera de vestir sea tan comentada como sus proyectos musicales.

En True Champion, esa relación con la ropa encuentra un lenguaje más relajado. En la campaña, el cantante aparece dentro de una estética que conecta con la esencia deportiva y casual de Champion, pero también con esa mezcla de referencias que ha caracterizado su estilo personal.

En una conversación reciente sobre la campaña, V describió su manera de vestir como instintiva y habló de su gusto por mezclar estilos en lugar de seguir una sola fórmula.

[Publicidad]

Incluso la campaña juega con algunos de los intereses que forman parte de su universo creativo. Las imágenes incorporan elementos vinculados con la cultura análoga, como casetes y un trompeta, una referencia que conecta con la sensibilidad musical que el artista ha explorado también en su trabajo como solista.

Danna llega a esta campaña desde otro territorio, pero con una trayectoria igualmente ligada a la construcción de una identidad propia. Con más de dos décadas de carrera, la mexicana ha transitado por la televisión, la música, la actuación y la moda hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento latinoamericano.

Su presencia dentro de una campaña global también coloca a México dentro de una conversación internacional sobre las nuevas maneras de entender el éxito, la creatividad y la expresión personal.

[Publicidad]

¿Qué significa ser un True Champion?

La campaña parte de una idea sencilla: ser un campeón no necesariamente significa ganar una competencia.

Champion busca ampliar el concepto para incluir a quienes dejan una huella a través de su talento, personalidad y manera de expresarse. Por eso, el elenco reúne perfiles que vienen de disciplinas completamente distintas.

Junto a V y Danna aparecen Romeo Beckham, SOFI TUKKER, Kyle Kuzma, Megan Keller, Bella Sims y Jaalen Best, formando un grupo que cruza música, deporte y cultura.

[Publicidad]

Danna en la nueva campaña True Champion. Foto: Cortesía Champion

La selección también refleja cómo ha cambiado la figura del “campeón” dentro de la cultura pop. Ya no se trata únicamente de quien sube a un podio: también puede ser quien crea, inspira, rompe esquemas o encuentra una manera propia de ocupar su espacio.

Leer también: H&M y Santos Bravos llevan la moda al escenario desde Los Ángeles

Champion encuentra en la cultura pop un nuevo escenario

La alianza también habla de la evolución de la ropa deportiva dentro de la moda. Champion nació vinculada al universo deportivo, pero sus prendas y logotipos terminaron formando parte de la cultura popular mucho más allá de las canchas.

[Publicidad]

Sudaderas, playeras, pants y básicos deportivos se incorporaron al guardarropa cotidiano y, con el tiempo, se convirtieron en piezas capaces de dialogar con otros códigos de estilo.

Ahora, la marca utiliza True Champion para acercarse nuevamente a una generación que entiende la ropa como una forma de identidad. Y ahí la elección de V y Danna resulta particularmente interesante: no representan exactamente el mismo mundo, pero ambos han construido carreras en las que la personalidad es parte fundamental de la imagen pública.

V de BTS en la campaña True Champion. Foto: Cortesía Champion

Una campaña que cruza generaciones y fronteras

En lugar de presentar un único modelo de éxito, True Champion reúne diferentes historias y disciplinas. V representa el alcance global que puede tener hoy una figura de la música asiática; Danna aporta la perspectiva de una artista mexicana con una carrera construida frente a distintas generaciones de público; mientras que el resto del elenco suma otras miradas desde el deporte, la música y la cultura.

[Publicidad]

Es justamente esa diversidad la que sostiene el concepto de la campaña. Porque quizá el verdadero cambio está en dejar de pensar que existe una sola manera de ser campeón.

En la cultura pop actual, la victoria también puede estar en encontrar una voz propia, convertirla en identidad y conseguir que alguien más se vea reflejado en ella. Y entre V, Danna y el resto del elenco de True Champion, Champion parece tener claro que esa también es una forma de ganar.

Leer también: Montserrat Messeguer y la nueva cara de la moda western mexicana

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/