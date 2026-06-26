Las labores de rescate continúan en Venezuela, luego de que dos terremotos de 7.2 y 7.5 sacudieron al país latinoamericano el pasado 24 de junio. Ante la devastación y el creciente número de víctimas, la esperanza se hace presente de formas muy peculiares.

En ese sentido, la historia de “Tsunami”, el perro rescatista que se encuentra apoyando las labores de búsqueda, capturó la atención mediática al sacar de entre los escombros a una persona con vida, gracias a su olfato excepcional.

Leer también: Terremotos en Venezuela: ¿cómo donar desde México?; guía de centros de acopio y organizaciones

“Tsunami”, el perro rescatista que apoya en labores de búsqueda en Venezuela

La historia de “Tsunami”, el Border Collie de 9 años que se ha convertido en un símbolo de fe para los venezolanos, tiene un pasado lleno de maltrato y abandono, ya que fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa) cuando apenas era un cachorro. Gracias al potencial de su raza en labores de rescate, la asociación contactó a Jorge Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención de Desastres (K-Sar Ecid) para evaluar su caso y darle una nueva oportunidad.

Tras ser adoptado por Beens, “Tsunami” logró completar un riguroso entrenamiento especializado para obtener una certificación como perro de búsqueda, además al alcanzar reconocimiento local, se convirtió en vocero por los derechos de los animales en su país.

“Tsunami” ha participado en misiones de rescate en los terremotos de Siria, Turquía y ahora, su labor en Venezuela está conmoviendo a miles de internautas por participar activamente en la localización de personas bajo los escombros.

[Publicidad]

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

[Publicidad]

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs