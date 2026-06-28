La madrugada de este domingo elementos del Ejército rescataron con vida a un menor de aproximadamente nueve años en el municipio de Vargas, en La Guaira, Venezuela, tras los sismos ocurridos el 24 de junio.

Al atender un llamado para rescatar a personas atrapadas en una estructura colapsada sobre la avenida Corales, una célula de rescate del Batallón de Atención a Emergencias localizó al pequeño atrapado en un espacio aislado mediante la técnica de llamado y escucha; una vez localizado, efectuó exitosamente el rescate, tras seis horas continuas de trabajo de corte, penetración y remoción de escombros.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que una vez rescatado y evacuado, el menor fue atendido por una célula del Servicio de Sanidad del Ejército Mexicano quien le brindó los primeros auxilios en el sitio.

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Posteriormente, fue trasladado al Área de Concentración de Víctimas, establecida en el Campamento Militar del municipio de Vargas, en donde los uniformados realizan las labores de ayuda humanitaria.

🇲🇽 🩹 Ejército mexicano hace presencia en Venezuela



🇻🇪 Equipos de emergencia de México rescataron a un niño de 11 años que había quedado sepultado bajo los escombros tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela#VIDEO: Delcy Rodríguez via Storyful pic.twitter.com/M8xdPIVWi3 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 28, 2026

El jueves pasados dos aviones de la Defensa partieron de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México con destino a Venezuela, trasladando ayuda humanitaria y personal, esto luego de los dos sismos de 7.2 y 7.5 grados que se registraron en ese país este miércoles

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La ayuda consiste en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

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Ejército mexicano rescata con vida a un menor en Venezuela tras los fuertes sismos en ese país. Foto: Defensa

También 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 toneladas de insumos médicos.

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Una vez que la delegación mexicana se encuentre en territorio venezolano y haya sostenido los primeros contactos con autoridades de ese país, se evaluará si es necesario reforzar el contingente para robustecer las labores de auxilio a la población vulnerada.

“El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

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“Reafirmando la tradición humanitaria y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y el mundo”, resaltó la dependencia.

Ejército mexicano rescata con vida a un menor en Venezuela tras los fuertes sismos en ese país. Foto: Defensa

En tanto el general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez dijo que cuentan con personal, equipo y organización para dar cumplimiento a lo ordenan de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos con empatía, disposición y con los valores que distinguen a los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ”, remarcó.

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