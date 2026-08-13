Beirut. Una empresa británica informó el jueves que ha sido contratada para rescatar un petrolero varado de la flota fantasma rusa frente a la costa de Omán y detener un derrame de petróleo que amenaza a la fauna silvestre, a medida que llega al litoral del país tras su dramática expansión en las últimas semanas.

Imágenes satelitales muestran que el crudo del buque petrolero Caroline Bezengi se ha extendido de forma exponencial sobre cientos de kilómetros cuadrados durante un clima tormentoso, poniendo en peligro un área marina protegida. La temporada del monzón “Khareef” de la región alcanza su punto máximo en julio y agosto.

Ambrey, una empresa de riesgo y respuesta marítima con sede en el Reino Unido, indicó que su personal abordó el buque con ayuda de la Fuerza Aérea omaní para evaluar su estado antes de estabilizarlo.

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El petrolero quedó varado frente a la isla Qabiliyah, en el suroeste de Omán, tras una explosión de causa no esclarecida a inicios de junio. Anteriormente, se había estimado que su carga superaba los 800 mil barriles.

Las imágenes satelitales también han mostrado que el petrolero está cada vez más sumergido, y expertos han advertido de un desastre ambiental sin precedentes si el buque se hunde o se abre y derrama toda su carga.

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“Esta es una situación extremadamente desafiante, agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Khareef”, señaló en un comunicado Ed Wollaston, director global de respuesta de Ambrey.

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De momento, la empresa no cuenta con estimaciones sobre cuánto tiempo tomará la operación de rescate ni cuánto costará.

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La Autoridad de Medio Ambiente de Omán informó que el crudo derramado llegó a las costas de Ras Madrakah el miércoles, a más de 200 kilómetros (más de 120 millas) al norte de la isla Qabiliyah. Las autoridades afirmaron que estimaban que el petróleo podría avanzar más de 100 kilómetros adicionales hacia el norte, hasta la isla Masirah.

Hanen Keskes, activista del grupo ambiental Greenpeace, dijo que es “extremadamente preocupante” que el petróleo se haya extendido desde un derrame mar adentro hasta la línea de costa, donde puede contaminar los sedimentos costeros.

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“Puede hacer que la limpieza sea considerablemente más compleja que la contención en el mar", explicó Keskes. "Incluso después de que la mancha haya sido contenida y retirada, el impacto ambiental puede durar años".

El área marina protegida de la isla Qabiliyah incluye arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y tortugas en peligro, y ofrece sitios de reproducción para aves migratorias. La zona también alberga a la rara ballena jorobada del mar Arábigo.

Keskes añadió que el área remota carece de infraestructura, lo que hace más difíciles las labores de rescate y contención y exige más medidas de seguridad.

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Se cree que el Caroline Bezengi, de 247 metros (899 pies), forma parte de la “flota fantasma” de Rusia y ha sido sancionado por el gobierno británico y la Unión Europea por transportar cargamentos de petróleo ruso.

Según la empresa de seguimiento de datos geoespaciales SynMax Maritime, había salido del puerto del mar Negro de Novorossiysk, en Rusia, en mayo. Se cree que los propietarios del buque tienen su sede en Shanghái. El buque no tiene bandera y se desconoce si está asegurado.

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Es tan solo una de las crisis ambientales que afectan a la región. Frente a la costa de Irán, en el estrecho de Ormuz, las autoridades iraníes están limpiando un derrame de petróleo frente a la isla Qeshm que se ha atribuido al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

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Imágenes distribuidas por la agencia semioficial de noticias iraní ISNA muestran daños por petróleo en las playas arenosas de Qeshm. De momento no queda claro qué causó el derrame.

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Irán ha dicho que debería recibir compensación por sus esfuerzos para contener los daños. Pero la firma de seguimiento marítimo TankerTrackers.com publicó imágenes satelitales en X en que afirma que parece que el derrame fue causado por un ataque iraní contra un buque portacontenedores de carga a granel frente a Omán. El derrame derivó a través del estrecho hacia Irán.

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