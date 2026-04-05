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Poco a poco se han ido conociendo detalles del , en lo profundo del territorio iraní, de un oficial estadounidense cuyo fue derribado por fuerzas iraníes.

Medios estadounidenses dan cuenta este domingo de cómo se llevo a cabo la riesgosa operación en la que el militar, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue rescatado el sábado.

De acuerdo con , comandos estadounidenses tuvieron que adentrarse en lo profundo del territorio enemigo, en una operación que se prolongó dos días y encabezada por las Fuerzas de Operaciones Especiales, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia ().

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Según el medio, comandos del Equipo 6 de los Navy SEALs rescataron al oficial en una operación a gran escala en la que participaron cientos de efectivos de operaciones especiales y otro personal militar. El presidente estadounidense, , afirmó que no hubo bajas en la misión. El oficial, de quien el mandatario estadounidense afirmó hoy está "gravemente herido", fue trasladado a Kuwait para recibir tratamiento médico.

Fueron dos militares estadounidenses los que, tras el derribo de su avión, un F-15E Strike Eagle, cayeron en territorio enemigo, el viernes. El piloto fue rescatado rápidamente, pero el oficial de sistemas de armas no corrió la misma suerte y se desató una búsqueda contrarreloj para encontrarlo, no sólo por parte de Estados Unidos, sino de Irán.

La carrera por ver quién llegaba primero al militar desaparecido se recrudeció después de que la televisión iraní ofreciese una recompensa a quien lo encontrara.

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El oficial, aunque herido, podía caminar, por lo que se escondió en una grieta de la montaña, armado únicamente con una pistola. Así eludió su captura durante horas.

Aun antes de saber dónde se encontraba, la CIA inició una campaña para engañar a las fuerzas iraníes y convencerlas de que el piloto ya había sido rescatado y estaba saliendo del país en un convoy terrestre, explicó el Times, que citó a un alto funcionario del gobierno estadounidense.

La agencia localizó finalmente al militar e informó al , que organizó el rescate.

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Con y fuego de artillería, las fuerzas estadounidenses lograron mantener a las tropas iraníes alejadas de la ubicación del oficial.

Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el Times y CBS.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.

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El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un abandonado en la provincia meridional de Isfahán.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.

Según medios iraníes, un dron estadounidense que buscaba al militar fue derribado en la provincia de Isfahán, en el sur de Irán por las fuerzas del Cuerpo de la (IRGC). El gobierno de aún no ha confirmado esta información.

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Según lo que dijo Trump este domingo, la operación de búsqueda y rescate ha sido una de las "más osadas de la historia".

"Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán" tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de "un coronel muy respetado".

El presidente estadounidense explicó que el rescate se produjo a plena luz del día, "algo también inusual".

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