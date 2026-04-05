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Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear el .

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en . ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en un su red social, Truth Social.

En una publicación llena de palabras altisonantes, Trump dijo: "Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya lo verán! Alabado sea Alá".

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El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (18:00 en México) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en , iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas.

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Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

La publicación de Trump contrastó con las declaraciones que hizo a Fox News, en las que afirmó que "hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando".

En caso de no llegar a un acuerdo, dijo estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

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Militar de EU, en estado grave

Trump escribió también sobre el estadounidense que fue rescatado luego de que su avión fuera derribado por Irán.

"Hemos rescatado al tripulante y oficial del F-15, gravemente herido y verdaderamente valiente, desde lo más profundo de las montañas de Irán", publicó en la misma red.

"El lo estaba buscando intensamente, con un gran despliegue de efectivos, y se estaba acercando. Se trata de un coronel muy respetado", añadió.

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Según Trump, hubo dos incursiones para el rescate. "La segunda incursión se produjo tras la primera, en la que rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras pasar siete horas sobre Irán. ¡Una INCREÍBLE demostración de valentía y talento por parte de todos!".

Adelantó que dará una rueda de prensa este lunes, a las 13:00 horas (11:00 a.m en México) sobre el tema.

Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.

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Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.

El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló el Times Times.

Una operación compleja

Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el Times y CBS.

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Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.

El ejército iraní afirmó que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un abandonado en la provincia meridional de Isfahán.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.

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Según informes, la difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.

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