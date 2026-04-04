En su mensaje, Trump dijo que "este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate".

El mandatario añadió que "bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, el cual no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!".

Agregó que "el hecho de haber logrado llevar a cabo ambas operaciones sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido demuestra, una vez más, que hemos alcanzado un dominio y superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní. Este es un momento del que todos los estadounidenses, republicanos, demócratas y demás, deberían sentirse orgullosos y unirse. Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales fuerzas armadas de la historia. ¡Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a nuestras tropas y felices Pascuas a todos!".

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Teherán afirma haber derribado otro avión

El viernes, Teherán dijo haber derribado un avión de guerra F-15 y medios estadounidenses reportaron que fuerzas especiales de Estados Unidos habían rescatado a uno de los dos tripulantes; faltaba el otro que ya fue rescatado.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que destruyeron un avión estadounidense que participaba en las tareas de rescate de un caza estadounidense que se había estrellado, informó el domingo la prensa iraní.

"Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de una nave de combate fue destruido por los combatientes del islam en la región sureña de Isfahan", publicó la agencia noticiosa Tasnim citando a los guardianes.

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cdm