La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantiene tras más de un mes de ataques, desde la primera estocada con las operaciones “Furia Épica” y “Rugido de León”, la cual provocó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho".

Además, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió este al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:48 PM Mediadores de Irán hacen un último intento por lograr un alto el fuego de 45 días, reporta Axios Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales están negociando los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin definitivo de la guerra, según informa Axios, citando a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales enteradas de las conversaciones.

Las fuentes afirman que las posibilidades de llegar a un acuerdo son escasas. Sin embargo, de acuerdo con Axios, este último intento desesperado es la única oportunidad de evitar una escalada dramática de la guerra, que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones energéticas e hidráulicas de los Estados del Golfo Pérsico.



Mundo 08:33 PM Al menos 13 muertos en un ataque aéreo en una ciudad al suroeste de Teherán, dicen medios iraníes Un ataque aéreo alcanzó un edificio residencial en una ciudad situada al suroeste de Teherán, la capital de Irán, causando la muerte de al menos 13 personas, informan medios iraníes. La agencia de noticias semioficial Fars y Nour News informaron del ataque, ocurrido cerca de Eslamshar.

No está claro por qué se atacó el edificio. Ni Israel ni Estados Unidos han reivindicado los ataques de esta mañana, pero se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una amenaza llena de groserías a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.





Mundo 08:10 PM Irán amenaza con represalia "mucho más devastadora" si sus enemigos atacan objetivos civiles El mando militar central de Irán amenazó el lunes con una represalia "mucho más devastadora" si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas", declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.





Mundo 06:30 PM Netanyahu felicita a Trump por rescate de militar en Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice haber felicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación telefónica por su decisión de poner en marcha una operación de rescate para salvar a un piloto estadounidense derribado en Irán.

"El presidente expresó su agradecimiento por la ayuda de Israel", escribió Netanyahu en X. "Me siento profundamente orgulloso de que nuestra cooperación, tanto dentro como fuera del campo de batalla, no tenga precedentes, y de que Israel haya podido contribuir a salvar a un valiente guerrero estadounidense".



Mundo 04:49 PM Barril de referencia de EU se cotiza a 113 dólares y el Brent sobre 110 dólares Los precios del petróleo cotizan al alza en la apertura de las operaciones de este lunes, debido a la presión de la guerra en Medio Oriente en el suministro energético mundial.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subió un 1.86% hasta 113,62 dólares el barril. El Brent del mar del Norte aumentó un 1.16% hasta 110.30 dólares el barril.



Mundo 04:32 PM Ataque israelí deja tres muertos al este de Beirut Un ataque israelí contra un edificio de apartamentos al este de Beirut dejó tres muertos este domingo, informó el Ministerio de Salud de Líbano.

Se trató de un "bombardeo aéreo" en las colinas de Ain Saadeh que mató a tres civiles, incluidas dos mujeres, señaló el Ministerio en un comunicado.

Otras tres personas resultaron heridas, agregó.





Mundo 02:42 PM Trump no descarta despliegue de tropas terrestres en Irán si no se llega a acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz, según dijo este domingo el mandatario estadounidense en una entrevista con The Hill.

Al ser preguntado si descarta el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense contestó con un rotundo "No". "La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo… Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo”, indicó Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.



Mundo 01:45 PM Dos detenidos por el ataque contra la embajada de Emiratos Árabes en Damasco Dos personas fueron detenidas hoy en relación con el ataque por un grupo de manifestantes el sábado contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Damasco, donde retiraron la bandera emiratí y apedrearon el edificio de la legación diplomática, informó el Ministerio de Interior sirio.

En un comunicado, el citado departamento identificó con las iniciales a los dos detenidos y aseguró que "se ha comprobado su implicación en el ataque a la embajada" de EAU, y que las autoridades iniciaron "de inmediato los procedimientos legales necesarios" en su contra.

La nota reiteró que "cualquier ataque contra misiones diplomáticas constituye una línea roja que no puede tolerarse" y afirmó que las autoridades sirias "nos mantendremos vigilantes y firmes en la protección de estas misiones y en el respeto de las normas diplomáticas".





Mundo 12:48 PM Trump parece volver a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz El presidente Donald Trump pareció posponer otras 24 horas el domingo su ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, fijándolo ahora para la medianoche GMT del miércoles.

"¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!" (00H00 GMT del miércoles), escribió simplemente en su plataforma Truth Social.

A finales de marzo, el presidente estadounidense ya había pospuesto su ultimátum por diez días, estableciéndolo a las 00H00 GMT del martes.



Mundo 12:48 PM Irak agradece a Irán que permita a sus petroleros cruzar Ormuz pese a la guerra Irak agradeció este domingo a Irán que permita a los petroleros iraquíes cruzar el estrecho de Ormuz, en medio de expectativas sobre el desbloqueo de esa estratégica vía marítima debido a las amenazas de Estados Unidos contra Irán si no cumple el plazo que le dio para cerrar un acuerdo.

El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, cuyo país es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, "recibió al embajador iraní en Bagdad, Mohamed Kazem, para expresarle su agradecimiento por permitir el paso de los buques que transportan petróleo iraquí por el Ormuz", según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.





Mundo 12:47 PM Trump confirma que EU envió armas a los manifestantes de Irán Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó este domingo el presidente del país, Donald Trump, a la cadena Fox News.

Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos.





Mundo 12:47 PM Jefe del Estado Mayor de Israel promete desde Líbano intensificar ataques contra Hezbolá El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, prometió este domingo intensificar los ataques contra el movimiento libanés Hezbolá, durante una visita a las tropas desplegadas en el sur de Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando a Hezbolá, una organización terrorista, con determinación, de forma generalizada y en múltiples frentes", declaró Zamir, según un comunicado difundido por el ejército.





Mundo 12:47 PM Trump dice a Fox News que hay "buena posibilidad" de alcanzar acuerdo con Irán el lunes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.





Mundo 11:02 AM Irán advierte a Trump de que arrastra a EU a un “infierno viviente” con su imprudencia Irán advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.





Mundo 10:39 AM Irán lanza seis andanadas de misiles contra Israel; impacta edificio residencial en Haifa Irán lanzó seis andanadas de misiles hasta las 19:00 hora local dirigidas a ciudades del norte y sur de Israel, la sexta de las cuales resultó en un impacto directo en un edificio residencial de la ciudad de Haifa con al menos cuatro heridos.

Las alarmas antiaéreas en las zonas cercanas a la frontera con el Líbano sonaron además múltiples veces por proyectiles del grupo chií libanés Hezbolá, uno de los cuales causó seis heridos leves.

Durante la madrugada, las sirenas se activaron en la zona Bersheeba, una ciudad ubicada en el desierto del Néguev (sur) objetivo constante de los ataques iraníes por la proximidad de objetivos militares y estratégicos.

También lo hicieron en el norte, en una zona que engloba la ciudad costera de Haifa, objetivo constante de ataques durante las cinco semanas de guerra contra Irán, dos de los cuales lograron impactar en su refinería sin causar daños importantes.



Mundo 10:33 AM Emiratos afirma que se sumará a "cualquier iniciativa" de EU para reabrir el estrecho de Ormuz Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a sumarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, declaró el asesor presidencial Anwar Gargash.

Gargash dijo además que la estrategia iraní "consolidará el papel de Estados Unidos" en la región y también hará que "la influencia de Israel" sea "más preponderante".







Mundo 08:21 AM Trump revela que el segundo militar rescatado del caza abatido por Irán está grave El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán está "gravemente herido".

"Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán" tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de "un coronel muy respetado".





Mundo 08:20 AM Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán El Ejército de Israel aseguró este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.

En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.



Mundo 08:20 AM Rescatan al aviador de EU cuyo caza fue derribado en Irán; Trump lanza nuevas amenazas contra Irán El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo nuevas amenazas de intensificar los ataques contra Irán, un día después que fuerzas de Estados Unidos llevaran a cabo un dramático rescate de un aviador cuya aeronave cayó tras las líneas enemigas luego que Irán lo derribara días antes.

Irán no parecía retroceder y atacó objetivos económicos y de infraestructura en países árabes vecinos del Golfo, al tiempo que Trump exigía que Irán reabra el estrecho de Ormuz.





Mundo 08:20 AM Trump insiste con desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre "el puto estrecho" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho".

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en su red social, Truth Social.





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